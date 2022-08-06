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超多台人被騙去柬埔寨！台商曝當地狀況：只能衝去這裡求救

▲▼近來頻傳民眾到柬埔寨海外打工遭囚禁凌虐，警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）

▲警方近期不斷宣導，但仍有許多台灣人會受到誘惑、前往柬埔寨。（示意圖／民眾提供）

記者柯振中／綜合報導

近日國外打工詐騙事件頻傳，儘管航警局在機場設下關卡，仍無法成功攔下所有人。對此，有曾在柬埔寨工作的台商出面揭露，若真的到了當地，求救相當困難，真的出事了，只有一種解決辦法，貼文曝光後，引起熱烈討論。

這名男子在「爆廢公社」表示，近期有許多人被騙去柬埔寨，可能是做詐騙工作，處境糟糕一點可能被毆打賣器官，甚至遭到性侵。

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男子指出，他2013年時曾到柬埔寨工作，時間約5年多，當時任職的是在台灣上市的公司，應召的職位是儲備幹部，面試3次才簽了5年的合約，薪資與台灣相比，確實有比較高，而詐騙集團通常是開出「櫃台」、「服務員」、「發牌員」，薪資則十分誘人，落在8萬到15萬之間，但希望民眾可以好好想一想，「你沒一技之長，誰會願意給你這種薪資。」

▼這名台商奉勸，若沒有一技之長，就別幻想能領到高薪。（示意圖／免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲▼交友軟體上的詐騙事件層出不窮。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

此外，男子也點出當地求救的難處，許多人被騙到當地無法求救，是因為「連自己在哪都不知道」，因為柬埔寨的地名是以「X號公路X號橋」來命名，「我司當初是6號公路3號橋旁」，且遭騙者也會碰上語言不通的狀況。

男子還說，當地警方腐敗的程度，恐怖到令台灣人無法想像，曾有一名同事持有國際駕照，但開車離開廠區時，曾數度被員警攔下，被討要10元美金（約新台幣300元）的過路費。

男子也說，他2013年曾碰上柬埔寨大罷工，當時報警處理，警方卻會提出要求，某間廠商給了多少錢，想藉此收取保衛工廠或平息暴動的好處。

▲台股,飆股,詐騙,詐貸,簡訊,網路。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲這名男子表示，當地台幹都會互相宣傳，若真的出事了，唯一自救方式就是衝去中國大使館。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

因此，男子提到，柬埔寨那邊的台幹都會互相宣傳，若真的出事了，唯一的自救方式「就是衝去中國大使館」，最近因為大陸人出國不方便，詐騙集團又改為向台灣人下手，奉勸網友若想出國打工，還是要尋找在台灣的正規公司、通過正常面試，而非上網隨便講2句就錄取，也別找博弈、飯店管理等職缺，「我不敢說百分百，但幾乎都是唬人的。」

貼文曝光後，引起廣大討論，不少網友也留言致謝，「三思而後行 ，也就免了在當地求助無門的情況了」、「應該po在更多社團，讓一些容易被上當的人看個仔細」、「講得比內政部長好太多了」、「次文中肯！不是不能去，是要有點腦，至少這公司得靠譜吧」、「說真的，遇到這麼絕望的情況。真的就不用講究國家民族氣節了，能平安逃回來就好」、「現在柬的風聲真的被搞得太臭了，讓少數一些正規公司都招不到人。」

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