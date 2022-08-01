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李家超：香港將縮短檢疫隔離天數　以降低對旅客的不便

▲▼香港機場,國泰航空。（圖／路透）

▲香港即將縮短檢疫天數。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首李家超近日接受媒體專訪時表示，香港即將縮短檢疫天數，以降低對旅客的不便，但縮短多少天，則有待醫務衛生局以及醫管局審視數據後再做決定。至於香港要先與海外通關，還是先與內地通關，李家超指出，兩方面都要做，互相不排斥。

內地通關方面，李家超提到，雙方一直保持溝通，會向內地反映本港情況，如要達成任何「連繫」，需要先建立互信基礎，要讓內地政府覺得「你不會背叛我的利益」，其次是要視乎雙方有何共識，例如現階段如何逐步打開方便之門。

▲▼香港機場搬運工染Delta病毒　疑有隱形傳染鏈「數萬人強制檢測」。（圖／路透社）

對於是否有「通關時間表」，李家超認為，這個字較為籠統，因為香港與世界永遠是打開門，政府首要任務是研究如何盡快將不同限制減至最低，恢復正常社會經濟活動，找回競爭力。

李家超還說，明白檢疫措施為旅客帶來不便，但放寬管制措施也要考慮其他因素，包含長者疫苗接種率未到他最希望達到的目標，若疫情來襲，長者便首當其衝，還有醫療系統能否負荷，如果感染數字持續上升，隨時有三分之一公營醫療服務受影響。

雖然李家超未提及檢疫天數將縮短多少天，但香港醫務衛生局局長盧寵茂7月31日曾在電視節目上表示，海外入境者的隔離檢疫天數可能縮短至5天甚至更短。

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