不限市民！北市祭3000元「節能家電補助」　地址在北市就可申請

▲台北市祭3000元「節能家電補助」。（圖／翻攝自YouTube／Taipei Travel Live Cam）



記者董美琪／綜合報導

夏日為用電高峰期，加上台電今年調漲電費，不少民眾開冷氣來消暑，又擔心荷包大失血！台北市環保局公布即日起到111年11月30日辦理住宅家電加碼補助，凡居住於北市的民眾於活動期間汰購節能冷氣或冰箱（限定能源效率1級），每台可享3000元補助，若再搭配財政部貨物稅減免，每台最多退稅2000元，相當於每台最高可獲取5000元補助金，每一申請人最多可申請5台。環保局提醒民眾及早申辦補助，額滿為止。

環保局說明，本次補助對象不限台北市民，只要是用電地址位於北市轄內之家庭住宅，就可以來申請。另請民眾注意，為避免舊機回流市面，可獲補助的冷氣及冰箱，必須要是汰舊換新，且新冷氣或冰箱必須具有經濟部能源局一級能源效率標示，而汰換下來的冷氣或冰箱，必須向商家取得環保署廢四機回收聯單，才能獲得補助。

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環保局表示，北市溫室氣體排放量約74%來自住商部門，當中又以電力使用造成間接溫室氣體排放為大宗，其中住宅部門用電占全市用電37%，北市鼓勵更換使用節能設備，以減少能源過度使用。

環保局指出，北市集合住宅眾多，照明、空調設備構成主要電力使用來源，顯見汰換老舊耗能設備是立即有效的節能措施。舉例而言，傳統40瓦螢光燈管換裝為20瓦的LED燈具，可節電50%。今年社區節能改造補助計畫第1次公告已核定36家社區申請，推估約可節電96萬度，減少排碳放約481公噸，節省電費約335萬元。

環保局提醒，申請補助所需文件，務必要備妥廢四機聯單正本、載明新機型號之發票影本、近一期電費單等相關文件，有關環保局111年社區及住宅家戶補助計畫簡章及申請表單，可至台北市政府智慧節電網之住商補助下載，如有相關詢問請撥打1999台北市市民當家熱線。