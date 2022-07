嶺東科大再傳捷報　3作品榮獲2022紅點概念設計大獎肯定

▲視傳系大三學生所創作的「清水美學」榮獲2022紅點概念Best of the Best最佳設計獎肯定。(圖/記者游瓊華翻攝,下同)

記者游瓊華/台中報導

2022紅點概念設計得獎名單公佈,在僅有9%的獲獎機率中,嶺東科大傳出捷報!視覺傳達設計系與服飾設計系共有3組作品獲獎,其中更由視傳系大三學生所創作的「清水美學」榮獲Best of the Best最佳設計獎肯定。

校方表示,2022紅點概念獎共有42個類別,從世界各地上千件參賽作品中評選出288件紅點獎作品及38件Best of the Best作品。嶺東科大視傳系及服飾系學生分別以畢業專題製作「污夠香」及「靈魂趴踢」獲得紅點獎;由視傳系郭中元老師特別指導大三學生以「農產X美學X機能性」環保訴求及循環再生為概念所創作的「清水美學」榮獲僅1%能獲獎的Best of the Best紅點最佳設計獎。

▲榮獲紅點獎的視傳系進修部畢業專題製作「污夠香」凸顯出空污的多樣性,發揮示警作用。



另外,進修部視傳系學生所創作的「污夠香」,強調日化用品釋放出的揮發性有機化合物大量進入大氣環境,會通過化學反應形成臭氧或細微顆粒污染,進而嚴重危害人體健康,此作品透過香水為載體,結合造成空氣污染的日常物件,凸顯出空污的多樣性,發揮示警作用。

▲服飾系「靈魂趴踢」除獲紅點獎外,更在今年臺北時裝週校際展大放異彩。



而服飾系的「靈魂趴踢」結合設計學院USR計畫以賽德克族的彩虹橋傳說作為發想,融入原民元素與針織結合,使用部份募集的閒置紗線,透過鮮明色彩營造歡樂氛圍相當吸睛,除了在今年臺北時裝週校際展大放異彩外,更在此次榮獲紅點獎的殊榮,成功將原民特色永續發展於國際競賽中綻放。

嶺東科大設計暨時尚學院院長嚴貞表示,今年紅點概念獎得獎者皆獲邀出席九月份在新加坡舉辦的頒獎典禮,得獎作品將於新加坡紅點設計博物館進行為期半年的展覽,而獲得Best of the Best的組別享有上台領獎的榮譽,視傳系「清水美學」獲獎學生將出席典禮親自領獎,感受國際級的頒獎典禮。