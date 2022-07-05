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嶺東科大再傳捷報　3作品榮獲2022紅點概念設計大獎肯定

▲嶺東科大傳捷報，榮獲2022紅點概念設計大獎肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲視傳系大三學生所創作的「清水美學」榮獲2022紅點概念Best of the Best最佳設計獎肯定。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

2022紅點概念設計得獎名單公佈，在僅有9%的獲獎機率中，嶺東科大傳出捷報！視覺傳達設計系與服飾設計系共有3組作品獲獎，其中更由視傳系大三學生所創作的「清水美學」榮獲Best of the Best最佳設計獎肯定。

校方表示，2022紅點概念獎共有42個類別，從世界各地上千件參賽作品中評選出288件紅點獎作品及38件Best of the Best作品。嶺東科大視傳系及服飾系學生分別以畢業專題製作「污夠香」及「靈魂趴踢」獲得紅點獎；由視傳系郭中元老師特別指導大三學生以「農產Ｘ美學Ｘ機能性」環保訴求及循環再生為概念所創作的「清水美學」榮獲僅1%能獲獎的Best of the Best紅點最佳設計獎。

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▲(one finger)榮獲紅點獎的視傳系進修部畢業專題製作「污夠香」凸顯出空污的多樣性，發揮示警作用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲榮獲紅點獎的視傳系進修部畢業專題製作「污夠香」凸顯出空污的多樣性，發揮示警作用。

另外，進修部視傳系學生所創作的「污夠香」，強調日化用品釋放出的揮發性有機化合物大量進入大氣環境，會通過化學反應形成臭氧或細微顆粒污染，進而嚴重危害人體健康，此作品透過香水為載體，結合造成空氣污染的日常物件，凸顯出空污的多樣性，發揮示警作用。

▲嶺東科大傳捷報，榮獲2022紅點概念設計大獎肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲服飾系「靈魂趴踢」除獲紅點獎外，更在今年臺北時裝週校際展大放異彩。

而服飾系的「靈魂趴踢」結合設計學院USR計畫以賽德克族的彩虹橋傳說作為發想，融入原民元素與針織結合，使用部份募集的閒置紗線，透過鮮明色彩營造歡樂氛圍相當吸睛，除了在今年臺北時裝週校際展大放異彩外，更在此次榮獲紅點獎的殊榮，成功將原民特色永續發展於國際競賽中綻放。

嶺東科大設計暨時尚學院院長嚴貞表示，今年紅點概念獎得獎者皆獲邀出席九月份在新加坡舉辦的頒獎典禮，得獎作品將於新加坡紅點設計博物館進行為期半年的展覽，而獲得Best of the Best的組別享有上台領獎的榮譽，視傳系「清水美學」獲獎學生將出席典禮親自領獎，感受國際級的頒獎典禮。

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