安南醫林聖哲院長率先開打第四劑高端疫苗　呼籲符合資格趕快施打

▲林聖哲院長率先施打第四劑高端疫苗，呼籲符合資格的朋友趕快施打，增強免疫力應對最新變種病毒BA.5威脅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情目前仍處高原期，國外BA.4與BA.5變異株疫情再起，加上打完第3劑滿5個月後保護力逐漸下降，台南市安南醫院林聖哲院長率先施打第4劑高端疫苗，呼籲符合資格的三類朋友施打。

林聖哲院長指出，65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全、免疫力低下者與醫護人員，踴躍打好打滿疫苗，增強免疫力來應對最新BA.4與BA.5變異株病毒威脅。

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林聖哲院長表示，依照中央疫情指揮中心規定，民眾施打第4劑疫苗日期必須和第3劑接種間隔滿5個月以上才能接種，欲接種第4劑疫苗注射民眾，必須要在今年12月21日前完成第3劑施打。大家可選擇接種莫德納疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量，或是蛋白質次單元疫苗全劑量如台灣自行研發的高端，以及剛通過緊急使用授權EUA的Novavax疫苗，而第3劑接種時間間隔達5個月以上醫事人員，6月中旬即可開始施打第4劑。

林聖哲院長強調，根據研究報告顯示，相較於未接種疫苗的人，有接種疫苗的朋友如確診，重症率和死亡率都更低，因此施打疫苗讓保護力提升，如此也等同於自身勇於負責，多幫家人朋友買一份健康保險的意思一樣。