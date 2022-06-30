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MIS-C高峰期來了！台大醫示警：全台恐多達200例「這兩週最關鍵」

▲▼認識兒童多系統發炎症候群 (MIS-C) 臺大醫院守護兒童健康順利康復記者會，台大醫院小兒部副主任張鑾英。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院小兒部副主任張鑾英。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報

近期陸續確認多起兒童多系統發炎症候群（MIS-C）通報，台大醫院小兒部副主任張鑾英表示，美國研究統計MIS-C發生率約萬分之三，依照今年國內兒童確診約60萬例，全台灣可能有100多到接近200名MIS-C個案；另MIS-C通常發生在感染新冠2~6週，以國內5月下旬確診達高峰推估，現在這1~2週將是MIS-C的高峰期，建議指揮中心加強監測。

▲▼認識兒童多系統發炎症候群 (MIS-C) 臺大醫院守護兒童健康順利康復記者會，台大醫院副院長高嘉宏與康復個案睿睿。（圖／台大醫院提供）

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▲認識兒童多系統發炎症候群 (MIS-C) 臺大醫院守護兒童健康順利康復記者會，台大醫院副院長高嘉宏與康復個案睿睿。（圖／台大醫院提供）

台大醫院29日召開認識兒童多系統發炎症候群（MIS-C）記者會，分享收治案例康復以及相關症狀等衛教知識。台大醫院第一例小朋友MIS-C是一名10歲小朋友，4月底確診新冠，一個月之後出現發燒合併頸部淋巴結腫脹，眼睛浮腫，身上起診子，嘔吐、拉肚子症狀，發燒三天之後病況惡化，到急診就醫，還出現休克現象，緊急送加護病房治療。到目前為止，台大醫院已經累積收治15例MIS-C個案，年齡分布從8個月大到11歲，男孩多於女孩。

張鑾英表示，根據美國監測數據，MIS-C的發生率為新冠確診個案的萬分之3，當然不同人種也有差異，以非裔、西班牙裔發生率較高，亞洲裔次之。

若以國內目前兒童感染約60萬人來估計，全台灣可能會有100多名到接近200名MIS-C個案。張鑾英也提到，國內疫情高峰發生在5月20日前後，MIS-C又是發生在新冠確診後2~6週，以疫情高峰回推，MIS-C高峰應該會出現在6月20前後，換句話說，這1~2週是MIS-C發病高峰期，提醒家長多加注意。

▲▼認識兒童多系統發炎症候群 (MIS-C) 臺大醫院守護兒童健康順利康復記者會，台大醫院小兒部副主任林銘泰。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院小兒部副主任林銘泰。（圖／台大醫院提供）

然而目前指揮中心統計兒童重症MIS-C僅有15例，張鑾英分析，有可能是定義和通報的問題，MIS-C並沒有強制通報，部分案例可能沒有通報，除台大醫院累計收治15例個案，就她瞭解，長庚醫院也收治約10例個案，兩院累積就已經超過25例。此外，由於MIS-C併發症出現時間會晚於新冠確診一段時間，尚未發病也是另一大因素。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞對此解釋，指揮中心目前公布15案都是屬於重症，但是臨床MIS-C個案可能有從輕症、中症到重症都有，以台大來說，6月份通報就有4例屬於中症，而後續指揮中心也會再就分類進行討論。

MIS-C的致病機轉可能是SARS-CoV2病毒攻擊人體之後，有特殊體質的兒童產生免疫風暴而造成全身多系統發炎，其心臟、呼吸系統、腎臟、神經、凝血功能、腸胃道、皮膚等都可能會發炎受傷。根據美國醫師統計分析186名MIS-C孩童之論文，年齡平均為8歲，當中9成的小朋友有腸胃道症狀，8成的孩童影響到心臟功能，其中有2%孩童死亡。

台大醫院兒童醫療團隊特別提醒家長，當小朋友受到新冠病毒感染，康復之後的6個星期內，一旦有發燒合併出疹、紅眼、腸胃道不適、淋巴結腫、甚至活力減低、尿量減少等，都應該要提高警覺，提早就醫檢查評估。

至於MIS-C是否會有相關後遺症，台大醫院小兒部副主任林銘泰說明，只要在急性期接受診斷與治療，後續的預後就會比較好，國外長期追蹤顯示，心臟衰竭部分後續可以恢復正常，冠狀動脈也會再半年內回到正常。

▲▼認識兒童多系統發炎症候群 (MIS-C) 臺大醫院守護兒童健康順利康復記者會。（圖／台大醫院提供）

▲認識兒童多系統發炎症候群 (MIS-C) 臺大醫院守護兒童健康順利康復記者會。（圖／台大醫院提供）

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