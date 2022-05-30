沒收到居隔單？今起「符合2條件」可補發　申請流程一次看

▲數位新冠病毒健康證明系統新增，確診者指定處所隔離通知書補發。（圖／指揮中心提供）
記者李佳蓉／綜合報導
你被通報確診後至今還沒收到居家隔離通知書嗎？中央流行疫情指揮中心宣布，自今（29）日起在「數位新冠病毒健康證明」系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，只要符合「今年5/1至5/26確診，但仍未取得電子隔離通知書者」以及「5/27起確診，未於3日內取得電子隔離通知書」，2條件者即可申請。
相關申請可用電腦或手機直接上網辦理（網址為：https://dvc.mohw.gov.tw），申請3步驟如下。
一、確認身分：
經過多元身分驗證登入，也可使用健康存摺APP，先點選「申請COVID-19數位證明」功能，再點選「COVID-19數位證明申請系統」。
二、選擇項目：
（1）疫苗接種數位證明。
（2）檢驗結果數位證明：可選擇核酸（PCR）數位證明或快篩陽性證明。
（3）接觸者隔離證明：需填寫居住、隔離地址後，始可送出申請。
（4）確診者指定處所隔離通知書補發：需填寫手機號碼（聯絡電話）、居住及隔離地址後，始可送出申請。
三、點選申請、取得證明
於申請成功畫面點選「下載/列印數位證明」，若需列印者也可使用「取得超商列印碼」。
指揮官陳時中表示，根據傳染病防治法，相關證明需於3天內發出，希望民眾至少等3天，若仍無消息再上網申請；也提醒民眾「務必確實填寫、核對資料」，以免造成後續行政不便。
資訊組副組長龐一鳴強調，「民眾反應沒辦法開電子單或紙本單，很大原因是民眾缺少電話、地址等資料」，提醒大家進系統要特別注意地址的部分。
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