沒收到居隔單？今起「符合2條件」可補發　申請流程一次看

Omicron釀本土疫情爆發，讓人看見人性，也看見醫護捨己救人的精神令人感佩。美女護理師林婷指出，近日一名洗腎病患突失去呼吸心跳倒在醫院走廊，突然有人大喊「她是確診病患」，林婷驚見眼前一幕沒有退卻，顧不得自己還沒穿上兔寶寶裝，緊急CPR，過程中還被患者的痰噴到臉，搶救45分鐘仍遺憾向家屬說抱歉，「我們盡力了」。