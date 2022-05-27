參團赴日旅遊恐得等下半年　觀光局：組團禁令尚未鬆綁

▲日本宣布6月10日開放外國觀光團入境，台灣也在列。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

日本宣布6月10日起開放外國觀光團入境，台灣也被歸類於風險最低的「藍色」級別，台灣人從台入境日本可在日免除篩檢與隔離，不過國人屆時仍無法參加旅行團前往日本，我國組團禁令仍未鬆綁，旅行社招攬旅行團赴日可罰1萬到5萬元罰鍰，開放組團赴日恐怕得等下半年。

日本政府昨(26日)宣布，將從6月10日起放寬邊境檢疫管制措施，同意外國觀光客組團申請簽證入境。外交部說明，由於台灣被歸類於風險最低的「藍色」類別，未來國人自台灣入境日本，可在日免除篩檢與隔離，但仍須事先申請簽證。

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不過國人可自由行赴日免篩檢和隔離，但卻仍無法參加旅行團赴日，觀光局表示，我國目前仍是暫停旅行社組團出境赴國務旅遊，若旅行社招攬組團赴日旅遊以及銷售旅行團商品，則違反「旅行業管理規則」第49條第18款「經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定」，可依《發展觀光條例》第55條第3項，要求限期改善或開罰1萬到5萬元罰鍰。

觀光局表示，目前並未發現旅行業者有違反規定情況，有業者雖有在官網推廣日本行程，但是是以市場調查的方式，沒有販售，目前僅要求不能組團出國，但沒有限制自由行；至於何時開放，仍要配合中央流行疫情指揮中心防疫政策。

由於國外開放外國觀光團入境，大多已經經歷過境內大規模確診，度過醫療量能緊繃期，台灣進程較慢，目前才進入境內大規模感染期，不過可預期下半年國境將可開放，台灣將有望可開放旅行社組團出國。