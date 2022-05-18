獨／祖父送急診亡未告知「家屬伴屍聊」　孫女還被酸：哪個醫學院的

▲男子送急診身亡，護理師竟沒告知家屬，投訴還被社工主任反酸「妳哪個醫學院學生」。（圖／記者郭世賢攝）

記者邱中岳／連線報導

部立基隆醫院日前發生2歲男童確診，且高燒超過42度，因為沒有病房無法順利轉院，最後發生令人不捨的憾事，衛福部也表示「有疏失」；5月初也發生1名男子被送往部立基隆醫院救治，被家屬指控急診醫護沒告知人已經往生，家屬還在病榻旁伴屍聊天15分鐘，投訴院方時，社工主任解釋「OHCA本來就不用跟家屬說」。

據了解，80多歲的林姓男子5月初在家中身體不適，由救護車送往部立基隆醫院，在上救護車時還有呼吸心跳，但是抵達醫院後護理人員只問「要不要急救？」並沒有向女兒解釋內容，最後不明究理的家屬簽下放棄急救同意書。

不知情的林女以為父親並未往生，醫護人員只是先預告，所以認為父親還活著，還向護理人員要來棉被替父親蓋上，並在一旁不斷講話企圖維持父親精神狀態，直到15分鐘後聽到護理人員喊「林ＸＸ，到院前死亡」，女兒才恍然大悟。

護理師接著拿出在救護車上顯示沒有心跳的心電圖給林女看，但林女仍不敢置信，死者就讀醫學院的孫女寫信至院長信箱提出疑慮，「當時為何沒有對家屬說清楚」，讓家屬認為還在等待急救？

社工室主任蔡小姐在了解完狀況後，面對家屬質疑「為何OHCA(到院前無呼吸心跳）沒有告知家屬？」她卻語出驚人，「你說的這個是學理，不知道妳到底是哪個醫學院的學生，有沒有進過臨床？」「我沒有要貶低你的醫學院，OHCA本來就不用跟家屬說。」

蔡女的回應讓死者的孫女感到相當傻眼，另外家屬認為「死者被擱置在一旁沒有護理人員」，蔡女則說「我們是讓家屬能夠陪在身旁」，但孫女怒控「都不知道人過世，才會陪在旁邊聊天」。

家屬質疑，家人過世送醫院搶救，雖然聽天由命，但是護理人員應該盡到告知家屬放棄急救通知書的內容，且事後投訴到院長信箱，最後還被社工室蔡小姐狂酸，忍不住抱怨「基隆醫院都是這樣的嗎」。家屬不滿醫院急救程序有問題，也到派出所對部立基隆醫院醫療人員提出過失致死罪告訴。

部立基隆醫院回應如下：

林男由救護車送到本院急診前已OHCA，救護車紀錄亦載明「到院前心肺功能停止」，在病人進入急診室後，醫護人員詢問在場家屬（死者女兒）是否要急救，家屬即表達放棄急救，故尊重家屬意願。

其次，死者孫女事後針對當日處置投書至本院院長信箱，本院社工室亦有派員去電聯繫及溝通說明，惜家屬有其專業背景與認知，但接收到的訊息似與當日事實有所差距，因此未能圓滿化開誤解。

最後針對目前家屬應都還處於悲傷期，我們也備感不捨，期望家屬可以早日走出傷痛；也期盼外界可以理解社工師是搭起病人、家屬及醫院間的橋樑，協助就醫及醫病溝通更為順暢。