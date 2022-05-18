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新北學校是否停實體課授權各校決定　板橋國小擬下週先停一週

▲▼海山國小有1名學生確診，該校今（31日）上午宣布，該班級從今起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市將授權各校因地制宜決定下周是否停實體課。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

校園疫情持續升溫，台北市預計今天下午宣布，國小、中等學校將從下週一到下週五，國九與高三生則是從下週一到畢業典禮前一天，外界關心新北教育局是否跟進，而據了解，新北市昨天會議仍是交由各校因地制宜決定，下周開始停實體課，板橋國小校長華志仁今（18日）表示，土城與板橋相同熱區的校長與家長有共識，下週開始實體課程停課，但仍回歸各校決定，板橋國小目前也規劃將停課一週。

由於疫情持續延燒，教育部上週已經率先宣布，全國大專校院可以遠距教學到學期末，目前外界則關心高中以下是否也會全面停止實體課程，而高雄市昨（17日）已宣布，國、高中在暑假前採取居家線上學習，更傳出雙北今天下午可能宣布，因應疫情高峰到來，下週起高中以下學校暫停到校兩週。

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不過，根據最新消息，北市教育局今天下午宣布，為避免疫情快速擴散，授權各級學校啟動遠距教學一週，其中國小、中等學校將從下週一到下週五，國九與高三生則是從下週一起持續到畢業典禮前一天。

至於新北市部分，外傳新北教育局昨下午召集新北9大分區的學校、家長團體及教師團體開會，針對停課問題進行溝通，最後決議朝向因校制宜的，不會全面停實體課，會中也決議，原先學校停課要經過教育局核備，未來改成只要形式備查，加快行政流程，預計新北市長侯友宜下午將宣布細節。

板橋國小校長華志仁接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，昨天參與新北9大分區的會議上，新北市教育局的確傾向，朝向因校制宜的，不會全面停實體課，另外，在土城與板橋相同熱區的校長與家長有共識，下週開始實體課程停課，但仍回歸各校決定，板橋國小目前也規劃將停課一週，但仍要經過家長參與的防疫專責會議討論通過後才實施，而且也會是一週一週決定，不會馬上停課到學期末。

新北市教育局今天下午指出，新北幅員遼闊，學校城鄉差距大，參考教育部指引後，訂定新北市校園防疫自主應變參考指引，考量各校疫情狀況不一，6月底前彈性授權因校制宜，經學校防疫專責小組會議討論，視風險高低調整班級或全校授課模式，採取實體、線上及同步或非同步分流教學，維護學生健康與安全。


教育局表示，新北學校包含都會、非山非市、偏鄉，受疫情影響不一，同時孩子受教權益也非常重要，需考量偏鄉特性需求、弱勢學生照顧及學校運作需求，況且每個家庭狀況不同，雙薪家庭通常不希望停止到校上課，但可照顧孩子的家庭，例如家庭主婦（夫）或三代同堂家庭，卻希望改為居家線上教學，所以授權因校制宜。
 

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