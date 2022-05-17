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社會 社會焦點 保障人權

獨／「洗衣粉哥」死亡現場曝！呈坐姿衣著完整　疑迷路失溫送命

記者哈勇嘎奧／台中報導

外號「洗衣粉哥」羅姓男子，去年10月間獨自從大雪山230林道攀登雪山西稜後失聯205天，直至今年4月26，森林管護員游爵謙等人在台中市和平區釜碗山西峰巡山調查時，發現一具男性屍體，經通報消防局後，空勤總隊出移動直升機將遺體吊掛下山，證實是羅男遺體。游爵謙表示，發現羅男時是呈現坐姿，穿著防風保暖的雨衣，雖遺體有部分露出骨骼，但大致上保持完整。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲森林管護員游爵謙今年4月26日巡山調查時，發現羅男遺體，通報消防局前往協助。（圖／民眾提供）

游爵謙17日接受《東森新媒體ETtoday》訪問，他表示，上月26日他們森林管護員一行4人前往釜碗山做調查，往西峰途中，發現羅男遺體，遂打算馬上向同仁回報，但由於山上訊號不佳，只好再找尋有通訊的地方，打電話請救協助，同時記錄發現地點的附近地理環境，利於後續搜救。

游爵謙描述發現羅男遺體情形，羅男就坐在路邊，身旁有一個疑用來接水或食物吃完的保鮮盒，遺體部分有腐蝕、露出骨骼的情形，但大致保持完整，衣著也保持完整，最外面有套一件防風保暖的雨衣。

對此，資深救難員也提出看法，羅男原想攀登雪山西稜，最後卻在釜碗山西峰被發現，依照地圖做分析，羅男是從前半段就走錯路，走到另一個路徑到達西峰，最後迷路出不了山。

至於為何羅男是呈現坐姿死亡？資深救難員指出，登山者最怕遇到的情形就是失溫，所有罹難者有超過50%是因失溫死亡，而羅男失蹤期間，不巧有寒流來襲，即使穿有雨衣還是敵不過山中酷寒，可能羅男在睡夢中就因失溫導致死亡；第二個可能是羅男患有痼疾，因病發亡。

第三個可能則是受傷倒地待援，但根據巡山員發現羅男遺體時，外觀可稱完整，並未看見有受傷情形，加上已經過200多天，若有受傷則遺體受傷部位必有腐爛狀況，因此失溫還是致死的最大可能。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼救難人員抵達釜碗山西峰，將羅男遺體順利吊掛下山。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

本案緣起羅男去年10月獨自從大雪山230林道攀登雪山西稜，務局人員見到他獨攀，因擔心安危，請他留電話在平安下山後聯繫，但遲遲等不到消息才報案。

當時羅男的父母也相當著急，朋友也透過網路社群《登山借問站》中留言請網友協助，然經各大搜救單位及山友協助，仍未發現羅男下落。家屬透露，羅男每次登山都會失聯幾個月，但當時天氣寒冷，加上雨勢不斷，相當擔心他禦寒衣物不夠，未料最後仍發生憾事。

▲羅姓山友攀登大雪山失聯後，家屬PO文求助。（圖／翻攝自登山借問站）

▲羅姓山友攀登大雪山失聯後，家屬PO文求助。（圖／翻攝自登山借問站）

台中市消防局表示，4月26日上午7時32分接獲東勢林管處巡山員報案，稱在釜碗山西峰發現一具男性遺體，遂立即派遣第一梯次梨山分隊4人、由小隊長柯宏琪帶隊，第二梯次和平、谷關分隊4人、由小隊長黃來昇帶隊，共計8人分別於福壽山停機坪、東勢河濱公園搭機前往協助。

救難人員於釜碗山西峰附近的草坡降落會合後，前往目標區救援，於同日下午2時6分接觸遺體，並將其移動至適當吊掛點，空勤直升機於下午4時10分吊掛成功，10分鐘後抵達東勢河濱公園，轉交給勤區處理。

據山友表示，羅男之所以會有「洗衣粉哥」的外號，是因常看到他穿皮鞋、西裝褲，甚至帶著洗衣粉和盥洗用具上山，獨特的行徑在各大登山臉書粉專引起廣泛討論，只要是常登山的山友，應該都對他不陌生。

▲羅姓山友因登山裝備特殊被人稱為「洗衣粉哥」，不料卻在去年年底失聯。（圖／翻攝自雪霸國家公園登山資訊分享站）

▲羅姓山友因登山裝備特殊被人稱為「洗衣粉哥」，不料卻在去年年底失聯，巡山人員於今年4月26日尋獲其遺體。（圖／翻攝自雪霸國家公園登山資訊分享站）

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