　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣、中國防疫政策比一比　外媒：台灣找到了替代方案！

▲▼指揮中心5/6記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（資料照／指揮中心提供）

記者陶本和／台北報導

後疫情時代，台灣政府為讓民眾回歸正常生活，政策逐步走向「與病毒共存」，但國內也有批評衛福部長陳時中的聲音出現；不過，反觀國際對台灣的看法又是如何？《華爾街日報》以「台灣找到有別於中國封鎖式防疫替代方案」為題，描述了國際看待台灣這一波的防疫政策的調整。

進入後疫情時代，為了讓民眾回復正常生活，近來政府政策朝「與病毒共存」的方向前進，雖然確診數明顯升高，但99%為輕症或無症狀；因此，中央採取持續增加疫苗覆蓋率，避免重症的策略，逐步讓台灣社會回歸到正常生活，同時確保醫療量能不會崩盤。

不過，近來在確診數攀升之際，陳時中仍背負國內批評聲音；但反觀國際看待台灣的防疫政策，卻有不同的視角，《華爾街日報》以「台灣找到有別於中國封鎖式防疫替代方案」為題，描述了國際看待台灣這一波防疫政策的調整。

報導指出，全球最後兩個堅持「清零」抗疫政策的政府，僅一水之隔，相距100英里，在雙方都面臨臨Omicron疫情的情況下，兩者應對病毒的方法差異正在迅速擴大。

報導表示，在中國，政府當局對擁有數億人口的數十個城市實施了全面或部分封控，瘋狂試圖扼殺成倍增加的感染群；而在台灣，，政府已透過逐步取消密切接觸者追蹤匡列、減少隔離時間和展開運動來緩解民眾對疫情的擔憂，以應對自身的Omicron疫情。

該文表示，中國政府一再反對把新冠疫情與流感相提並論，在當地新增確診數下降的情況下，仍強調Omicron的危險性；中國週三通報新增本土確診病例約5,500例，其中北京新增51例，北京官員已採取局部封控措施和旅行限制，以免重蹈上海的覆轍。

在台灣方面，本週三通報創單日確診新高的28,420例，已連續一週單日新增確診病例破萬，「中國和台灣堅持清零抗疫政策的理由類似，包括老年群體疫苗接種率相對較低」。

在疫苗接種部分，截至3月中旬，80歲以上的中國人中，僅有略過半數接種兩劑疫苗，不到五分之一的人打了加強針；而台灣的疫苗接種，75歲以上的民眾約有60%接種了加強針，但仍有近20%的人完全沒有接種疫苗。

根據報導指出，中國和台灣，兩地領導人都不願在今年下半年的重大政治活動前放鬆管控，中共正在籌備秋季舉行的全國代表大會，屆時中國領導人習近平有望打破先例，取得第三個任期，而台灣計劃於11月舉行地方選舉，其中包括關鍵的市長選舉，預計將為2024年的總統選舉奠定基礎。

報導表示，在中國，清零的作法付出了巨大的代價，在中國實施封控的金融中心上海，食品短缺和其他失誤已削弱當地居民對中共領導層的信任，而封控對製造業和消費支出造成連鎖反應，產生類似於經濟衰退的情況；因此，在這種背景下，台灣的公衛官員明確反對效仿中國的做法。

報導指出，在確診病例增加之際，台灣官員反而逐步放鬆限制，目的是最終像世界上大部分地區那樣與病毒共存，而不會像美國和其他許多國家出現大量死亡病例。

病毒學專家、台灣中央研究院客座研究員何美鄉表示，台灣面臨的挑戰之一是說服本地民眾不要對疫情反應過度，大多數台灣人自疫情開始以來一直生活在一個基本沒有Covid的泡泡中，「我們必須做一些調整，而這是心理上最困難的部分」。

美國「外交關係委員會」（The Council on Foreign Relations）公共健康專家黃延中說，中國的做法在地方層面上可能會有效。他指出，深圳迅速且時間相對較短的封控措施似乎取得了成功，但他也警告，中國「最終無法徹底消滅這個病毒」。

黃延中說，中國的政治利害關係使習近平難以從清零政策上走回頭路，而台灣政府則具備足夠的適應力，可以改弦易轍，以減輕過渡到與病毒共存不可避免的代價，「如果忍不了短痛，就得承受長痛」。

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
國三2死重大車禍！貨車載「5萬劑快篩劑」猛追撞2車
快訊／基隆市府首位局處首長染疫　文化局長確診
閨蜜2條線！她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩卻都陰」　真相哭了
男童確診突喊「腳痛」！醫曝新冠可怕併發症　出現2症狀當心
獨／某分局多名中高階警官確診　知情人士驚爆：和八大有關
快篩驚見「十字」紅線　他傻眼：是確診還是耶穌顯靈？
安珀拿出照片！被酒瓶性侵完…強尼戴普「牆壁寫血書」露鳥亂尿
美廉社「快篩開賣」一人限購5劑！　網見價格狂喊：合理
快訊／本土+36168！　6縣市病例破千
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣、中國防疫政策比一比　外媒：台灣找到了替代方案！

快訊／立法院爆確診3位數　國民黨、民眾黨、時力籲「不開臨時會」

北漂學生確診求助無門　陳時中冷回：是學生了自己要照顧自己

監察院副院長懸缺2年　柯建銘：提名人選9日送立院

條件到才「軟封城」　柯文哲：16日起先把醫療量能開到滿載

快訊／快篩缺貨就分時段賣？　黃珊珊怒轟陳時中：把人民當猴子

快訊／北市補習班確診者處理流程出爐　教育局設專責辦公室處理

快訊／有沒有在醫院工作過？柯文哲直指中央「快篩陽當確診規定」很奇怪

快訊／立院累計4立委染疫　游錫堃預告確診數今恐突破「3位數」　

快訊／柯文哲估北市確診數洪峰在16到23日間：看起來還可以應付

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

台灣、中國防疫政策比一比　外媒：台灣找到了替代方案！

快訊／立法院爆確診3位數　國民黨、民眾黨、時力籲「不開臨時會」

北漂學生確診求助無門　陳時中冷回：是學生了自己要照顧自己

監察院副院長懸缺2年　柯建銘：提名人選9日送立院

條件到才「軟封城」　柯文哲：16日起先把醫療量能開到滿載

快訊／快篩缺貨就分時段賣？　黃珊珊怒轟陳時中：把人民當猴子

快訊／北市補習班確診者處理流程出爐　教育局設專責辦公室處理

快訊／有沒有在醫院工作過？柯文哲直指中央「快篩陽當確診規定」很奇怪

快訊／立院累計4立委染疫　游錫堃預告確診數今恐突破「3位數」　

快訊／柯文哲估北市確診數洪峰在16到23日間：看起來還可以應付

活力搖滾融入生命教育　玫瑰墓樂團嗨翻光華高中

【廣編】國際蔬食文化節　今日世貿揭幕

八年級男存60萬「再拚4年購屋」　他卻拒絕存股：3管道可籌頭期款

比熊犬吃到二哈口水「跟著壞掉」　露出同款甩舌照媽笑：回不去了

輔大積極防疫設「防疫安心安置所」　讓無法返家密切接觸者得以入住

營養師曝「生理期晚來」7大原因！加碼「調理經期」飲食4重點

國三2死重大車禍！大貨車載「5萬劑快篩劑」　猛追撞路肩2工程車

獨／台灣精品代購團義大利遭破窗洗劫　一整車愛瑪仕、香奈兒全沒

國中及補習班國三改採線上教學　黃偉哲：會考前減少染疫風險

停課班級數已達全校1／3　中原大學5／9遠距教學2週

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

獨／官兵清槍不實「步槍在中山室擊發」　軍方大怒火速調查檢討

快訊／3條件「快篩可替代確診」　陳建仁：去看這本書149至155頁

快訊／蔡壁如快篩陽「喉嚨些微癢癢」

快訊／民進黨板橋「最美初選」　台日混血山田摩衣出線、蘇系新人吞敗

快訊／黃珊珊怒轟陳時中：把人民當猴子

快訊／中央宣布快篩陽當確診　柯文哲酸：有在醫院工作過？

稱高登是詐騙集團　她：陳時中居然這麼好騙

北漂學生確診求助無門　陳時中冷回：是學生了自己要照顧自己

快訊／考量余苑綺健康狀況　余天聲明退出新北黨部主委選舉

批高登借屍還魂　他再曝1事酸陳時中

快訊／柯文哲估北市確診數洪峰在16到23日間：看起來還可以應付

網友召喚陳建仁！才嗆柯文哲要看書　陳時中今宣布「快篩陽=確診」

LIVE／北市新增7716例！柯文哲召開記者會說明最新防疫作為

快訊／北市機關瘋買快篩！衛生局59元最便宜　這單位被贊助要價180　

更多熱門

相關新聞

北漂學生確診求助無門　陳時中冷回：是學生了自己要照顧自己

北漂學生確診求助無門　陳時中冷回：是學生了自己要照顧自己

國民黨立委江啟臣接獲陳情，有北上讀書的學生不幸確診，遂獨自一人關在租屋處隔離，但他高燒不退、胸悶難耐，依流程撥打電話，轉接了無數電話，仍求助無門。對此，防疫指揮官陳時中6日回應時，先是質疑江啟臣動機，又說學生要自己照顧自己，難以理解校方沒理會確診學生；學生也要看看自己要求是否合理，這要有比較公正第三方裁決會比較清楚。

快訊／黃珊珊怒轟陳時中：把人民當猴子

快訊／黃珊珊怒轟陳時中：把人民當猴子

疫調系統被鎖！陳時中回「1句話」　PTT怒：請專業的來

疫調系統被鎖！陳時中回「1句話」　PTT怒：請專業的來

確診居隔遭老闆解僱　陳時中：因傳染病資遣「違法不被允許」

確診居隔遭老闆解僱　陳時中：因傳染病資遣「違法不被允許」

急診、篩檢站擠爆頻傳衝突　陳時中喊話：做篩檢不要跑急診

急診、篩檢站擠爆頻傳衝突　陳時中喊話：做篩檢不要跑急診

關鍵字：

陳時中

讀者迴響

熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

即／台中+1890　10大足跡熱點：旱溪夜市、逢甲夜市

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

「高登」公司空無一人現場曝光

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面