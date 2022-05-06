台灣、中國防疫政策比一比　外媒：台灣找到了替代方案！

▲指揮官陳時中。（資料照／指揮中心提供）



記者陶本和／台北報導

後疫情時代，台灣政府為讓民眾回歸正常生活，政策逐步走向「與病毒共存」，但國內也有批評衛福部長陳時中的聲音出現；不過，反觀國際對台灣的看法又是如何？《華爾街日報》以「台灣找到有別於中國封鎖式防疫替代方案」為題，描述了國際看待台灣這一波的防疫政策的調整。

進入後疫情時代，為了讓民眾回復正常生活，近來政府政策朝「與病毒共存」的方向前進，雖然確診數明顯升高，但99%為輕症或無症狀；因此，中央採取持續增加疫苗覆蓋率，避免重症的策略，逐步讓台灣社會回歸到正常生活，同時確保醫療量能不會崩盤。

不過，近來在確診數攀升之際，陳時中仍背負國內批評聲音；但反觀國際看待台灣的防疫政策，卻有不同的視角，《華爾街日報》以「台灣找到有別於中國封鎖式防疫替代方案」為題，描述了國際看待台灣這一波防疫政策的調整。

報導指出，全球最後兩個堅持「清零」抗疫政策的政府，僅一水之隔，相距100英里，在雙方都面臨臨Omicron疫情的情況下，兩者應對病毒的方法差異正在迅速擴大。

報導表示，在中國，政府當局對擁有數億人口的數十個城市實施了全面或部分封控，瘋狂試圖扼殺成倍增加的感染群；而在台灣，，政府已透過逐步取消密切接觸者追蹤匡列、減少隔離時間和展開運動來緩解民眾對疫情的擔憂，以應對自身的Omicron疫情。

該文表示，中國政府一再反對把新冠疫情與流感相提並論，在當地新增確診數下降的情況下，仍強調Omicron的危險性；中國週三通報新增本土確診病例約5,500例，其中北京新增51例，北京官員已採取局部封控措施和旅行限制，以免重蹈上海的覆轍。

在台灣方面，本週三通報創單日確診新高的28,420例，已連續一週單日新增確診病例破萬，「中國和台灣堅持清零抗疫政策的理由類似，包括老年群體疫苗接種率相對較低」。

在疫苗接種部分，截至3月中旬，80歲以上的中國人中，僅有略過半數接種兩劑疫苗，不到五分之一的人打了加強針；而台灣的疫苗接種，75歲以上的民眾約有60%接種了加強針，但仍有近20%的人完全沒有接種疫苗。

根據報導指出，中國和台灣，兩地領導人都不願在今年下半年的重大政治活動前放鬆管控，中共正在籌備秋季舉行的全國代表大會，屆時中國領導人習近平有望打破先例，取得第三個任期，而台灣計劃於11月舉行地方選舉，其中包括關鍵的市長選舉，預計將為2024年的總統選舉奠定基礎。

報導表示，在中國，清零的作法付出了巨大的代價，在中國實施封控的金融中心上海，食品短缺和其他失誤已削弱當地居民對中共領導層的信任，而封控對製造業和消費支出造成連鎖反應，產生類似於經濟衰退的情況；因此，在這種背景下，台灣的公衛官員明確反對效仿中國的做法。

報導指出，在確診病例增加之際，台灣官員反而逐步放鬆限制，目的是最終像世界上大部分地區那樣與病毒共存，而不會像美國和其他許多國家出現大量死亡病例。

病毒學專家、台灣中央研究院客座研究員何美鄉表示，台灣面臨的挑戰之一是說服本地民眾不要對疫情反應過度，大多數台灣人自疫情開始以來一直生活在一個基本沒有Covid的泡泡中，「我們必須做一些調整，而這是心理上最困難的部分」。

美國「外交關係委員會」（The Council on Foreign Relations）公共健康專家黃延中說，中國的做法在地方層面上可能會有效。他指出，深圳迅速且時間相對較短的封控措施似乎取得了成功，但他也警告，中國「最終無法徹底消滅這個病毒」。

黃延中說，中國的政治利害關係使習近平難以從清零政策上走回頭路，而台灣政府則具備足夠的適應力，可以改弦易轍，以減輕過渡到與病毒共存不可避免的代價，「如果忍不了短痛，就得承受長痛」。