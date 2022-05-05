高登環球棄標1700萬份快篩！陳時中嘆氣「政治干預商業」：這樣不好

記者洪巧藍／台北報導

國民黨黨團踢爆「高登環球生醫有限公司」是由資本額200萬的小吃店變身，卻被納入指揮中心申請醫療器材輸入的核准名單，質疑圖利特定廠商。高登環球生醫4日晚間發表聲明否認相關質疑，並宣布棄標。衛福部長陳時中今（5）日上午受訪強調此為「政治干預商業」，並透露5月中以前原本有1700萬份快篩可供國人使用，現在要另外找了。

▲衛福部長陳時中，資料照。（圖／記者黃國霖攝）

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國民黨立法院黨團4日踢爆，指揮中心購買快篩試劑，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，質疑「中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」

針對高登棄標，陳時中透露減少約1700萬份快篩量，「我方好不容易爭取到5月中以前有些快篩可以讓國人使用，少了這些量，我們要另外再找。」

被問及是否被政治干預，陳時中先是嘆了口氣，表示「政治上有所質疑免不了，但正常商業活動用這樣隱射性話語，殷實商人也會受不了，這樣不好」。

陳時中強調該公司沒有問題，經審查有醫材EUA、其母公司有數量可以賣，談好條件就是一定時間可以進來，若沒有就會處分。陳時中說，現在經過檢驗合格上市就趕快來用，「無關乎他是非常大的公司或者小公司，重點是手上有沒有合格的貨」。

陳時中說明，當初協調就是以輸入羅氏、亞培和國產三條線，5月15日之前供貨排程，後面的貨無法前面到，所以就和國內有EUA的代理商12家一起談，條件也開很清楚，如果做不到就受罰。至於高登是否會受罰，陳時中無奈表示，因為合約還沒簽，昨天下午領標，高登就沒來。