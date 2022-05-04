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全球頂尖生態科學家！台5位入榜　海大教授黃將修「全台第二」

▲▼全球頂尖生態科學家 海大海生所特聘教授黃將修全臺第二 。（圖／海洋大學提供）

▲黃將修特聘教授專業領域為海洋生物學與生態學。（圖／海洋大學提供）

記者郭世賢／基隆報導

國際學術網站Research.com發布2022年頂尖生態與演化科學家排名(Top Ecology and Evolution Scientists)，全臺共有5位學者入榜，國立臺灣海洋大學海洋生物研究所黃將修特聘教授排名第二，黃將修教授的傑出表現也讓海洋大學在該領域排名達到全臺第二、全球第601名，為海大在生態學、物種多樣性等領域做出重大貢獻。

黃將修特聘教授於美國波士頓大學獲博士學位，並在威斯康辛大學擔任博士後研究員，返國至今都於海洋大學海洋生物研究所任教，專業領域為海洋生物學與生態學，尤其是浮游動物研究，專注於橈足類動物的行為、生物學和生態學。黃教授與研究團隊證明橈足類是溫帶和亞熱帶生態系統氣候變化的極好指標，深入研究從研究室小尺度至跨海洋大尺度的範圍包括溫帶及亞熱帶關鍵橈足類動物的進化與生命週期模式的比較研究。也研究生物在極端環境下的適應機制，在龜山島周邊海底火山湧泉高溫、強酸及含有高濃度硫化物、重金屬等有毒物質之極端環境中觀察生物的生理、生態、行為及適應機制。

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▲▼全球頂尖生態科學家 海大海生所特聘教授黃將修全臺第二 。（圖／海洋大學提供）

▲橈足類為氣候變化的極佳指標，圖為短角異劍水蚤。（圖／海洋大學提供）

海大黃特聘教授於生態研究貢獻良多，在國際間也具有相當影響力。曾與法國里爾大學 Sami Souissi教授共同獲頒第22屆臺法科技獎，他曾擔任世界橈足類專家協會副會長、亞洲水產學會台灣分會會長、目前擔任《Frontiers in Marine Science》，《Plos One》等多本專業學術期刊的學術編委。並曾於海洋大學主辦第八屆世界橈足類大會，且推動海大與法國里爾大學以及和丹麥Roskilde大學等校建立雙博士學位制度，近三十年來提升海大與歐美國家合作研究的高度與深度，具體促進在環境、生態與永續地球等領域之國際學術合作與交流。

黃教授過去指導的國際雙博士生Francios Gael Michalec與Shagnika Das都先後獲得了最佳北法國博士論文獎，第一個指導的雙博士Gael Dur目前任職日本靜岡大學副教授，他所指導的唯一臺灣籍雙博士潘彥儒目前任職海洋大學養殖系助理教授；最近他實驗室的博士生Gowri Krishna獲得了IPCC的最優秀計畫書獎，也是臺灣今年度唯一從IPCC的獲獎者拿到近新臺幣70萬的高額獎學金。

Research.com透過Google學術搜尋及微軟知識圖譜(Microsoft Academic Graph)嚴謹的從166,880名科學家中篩選「生態與演化」領域6,363名科學家，入選的條件為H-index高於30且在2014年後仍積極研究發表論文的學者。H-index越高表示全部科學性發表文章的平均引用次數越多，該網站提供生態與演化科學領域方面研究貢獻可信任數據。黃教授以H-index 34，被引用數4,791次及出版197篇論文或著作的成績獲選全球頂尖生態科學家，Research.com強調各研究領域前千餘名的頂尖科學家，能忠實反映各研究領域的研究現況及其中頂尖研究人員。

▼法國法蘭西自然科學院院長President Dr. Patrick FLANDRIN頒發臺法科技獎獎牌予黃將修特聘教授。（圖／海洋大學提供）

▲▼全球頂尖生態科學家 海大海生所特聘教授黃將修全臺第二 。（圖／海洋大學提供）

▼海大黃將修特聘教授研究室成員。（圖／海洋大學提供）

▲▼全球頂尖生態科學家 海大海生所特聘教授黃將修全臺第二 。（圖／海洋大學提供）

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