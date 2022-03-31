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看夜景網友首推「清水」！國道休息站變景點　「關西」便當好吃

▲▼清水休息站。清水服務區。（圖／資料照／台中市政府觀光局）

▲國道服務區看夜景網友首推「清水」。（圖／資料照／台中市政府觀光局）

記者黃士原／台北報導

為了避免疲勞駕駛的問題，各國道設有服務區供用路人稍作休息，而近年來不少服務區發展出自己的觀光特色，並營造舒適的休閒環境，讓民眾在用餐休憩之餘，也能順道拍照觀光。「Social Lab社群實驗室」本次透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤最近一年內「國道服務區」話題的網路聲量表現，統計出五大國道服務區網路聲量排行，以及國道服務區內人氣五大飲品小吃有哪些。

▲熱議國道服務區top5網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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▲熱議國道服務區top5網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

觀察網友熱議的國道服務區，可發現「清水服務區」廣受民眾討論，更被許多民眾譽為「最美休息站」，且因清水服務區位於大肚山緩坡上，具有良好視野，就有網友提到「清水休息站夜景真的美，交通又很方便，不用開山路」，表示該服務區是賞夜景的好去處之一，也推薦給想看夜景的民眾參考。此外，清水服務區近期也推出「與鯊共舞」的AR虛實展演活動，透過AR技術讓觀眾可近距離認識各類海洋生物，讓許多家長大推「帶小孩去很不錯，兒子超開心」，可見搖身變成虛擬水族館的清水服務區著實引發民眾關注。

▲泰安服務區的旋轉木馬裝置藝術。（圖／IG@jiangxuan_qq提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外，也有許多國道服務區利用增設裝置藝術或拍照打卡景點，以吸引到此休息的用路人目光，像是「湖口服務區」就以客家懷舊建築為主要特色，而「西螺服務區」則有許多具農村風情的裝置藝術，「泰安服務區」更增設白色旋轉木馬等設施，讓民眾紛紛前往朝聖，不少進入這幾個國道服務區的網友表示「泰安的旋轉木馬跟積木星巴克，真的超美超好拍」、「湖口休息站客家風滿特別，跟其他休息站很不一樣」，推薦民眾走訪時可拍照打卡留念。

Social Lab社群實驗室也觀察民眾對於國道服務區的飲品小吃選擇，發現「咖啡」最受到民眾討論，許多用路人表示「休息站只買咖啡，開車真的不能沒有咖啡」，認為咖啡是開車疲勞時的最佳提神飲品之一。

▲許多網友一致推薦關西（服務區）超級便宜又好吃。（圖／記者賴文萱攝）

另外，「便當」、「牛肉麵」、「滷味」、「火鍋」等主食類小吃也深受民眾熱論，有網友就提問「哪家（休息站）便當最好吃？」，引發熱烈迴響，不少人一致推薦「關西（服務區）！超級便宜又好吃」，並表示關西便當不僅價格實惠，且有多種主菜可選，因此深受大眾喜愛，而西螺服務區的「垂降運將便當」也受到內行人一致的點名推薦。還有人分享「休息站吃來吃去還是連鎖牛肉麵好吃」，表示品質穩固的連鎖店也不失為一個好選擇。

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