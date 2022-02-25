俄烏王牌裝備師出同門比一比　俄軍最強坦克壓境...2S35自走砲未現身

▲有俄軍最強坦克之稱的T-90M Proryv-3主戰坦克。（圖／翻攝環球軍事）



記者魏有德／綜合報導

俄羅斯昨（24）日兵分三路向烏克蘭進軍，包括烏首都基輔、南方海港城市敖德薩在內的重要軍事據點同時遭到不同波次的導彈（飛彈，下同）攻擊。不過，由於對戰事釋出的資訊相當混亂，目前僅能從已知的照片或影片中略見烏俄兩軍系出同門的「王牌裝備」武器型號現身。

▲烏克蘭80K6KS1雷達。（圖／翻攝環球軍事）

《環球軍事》報導，俄軍在開戰初期就用反輻射導彈壓制和摧毀對手的防空和指揮系統，也是現代戰爭的標準流程。一段有著俄羅斯KH-31P反輻射導彈X型配置進氣口典型特徵的導彈殘骸散落在基輔街頭。這款飛行速度大於3馬赫的巡航導彈（巡弋飛彈），是俄羅斯聯邦儀器設計為對抗美國愛國者和宙斯盾等防空系統的雷達而研製，以防空系統的雷達為主要對象。

公開資訊顯示，除少量的S-300早期型號防空系統，烏克蘭最先進的遠程防空雷達是79K6雷達及其改進型80K6KS1雷達，分別於2017年和2021年交付烏軍使用，這兩種雷達都屬於現代化的3D相控陣監視雷達，採用可快速架設和撤離的機動部署模式，因此，俄軍使用超音速反輻射導彈對它們進行壓制破壞。

▲俄羅斯MT-LB甲車。（圖／翻攝環球軍事）

在地面部隊方面，俄軍自進軍烏克蘭前便陸續有重型武器集結移動的畫面釋出，已公開的至少有包T-72、T-80和T-90系列主戰坦克，2S3式、2S19式152公釐自走砲，「龍捲風」遠程火箭砲、MT-LB甲車等。

▲俄軍2S19式152公釐自走砲。（圖／翻攝環球軍事）

第一近衛坦克集團軍是俄軍王牌軍種之一，該部隊以T-72M和T-80系列坦克為主，某些批次的T-72M坦克甚至在改裝後比早期的T-90S坦克更為先進。此外，俄軍也向邊境地區派出最新的T-90M Proryv-3主戰坦克，它採用新一代T-14主戰坦克的技術，被認為是俄軍現役坦克中的最強型號。

雖然第一近衛坦克集團已經列裝最先進的2S35式自走砲，但目前仍只發現2S3式、2S19式進入俄烏戰場。2S35式自走砲最大射程達70公里，號稱能以每分鐘20發的速度向目標狂轟亂炸，威力極為強大。

▲烏克蘭士兵使用的英製NLAW反坦克導彈。（圖／翻攝環球軍事）

至於在烏克蘭軍隊方面，主戰裝備皆為與俄軍師出同門的T-64、T-72和T-80（T-84）系列坦克，2S7式203公釐自走砲和2S19式152公釐自走砲，再加上少部分的「龍捲風」遠程火箭炮和SS-21戰術彈道導彈等，不過，這些裝備大部分未經現代化改良，在主性能上遜於俄羅斯同款武器。

烏軍能抵擋俄軍坦克洪流的主要還是以為數眾多的單兵反坦克導彈為主。烏克蘭本身便擁有數以千計的蘇聯製反坦克導彈，不過都是具有歷史的舊型號，戰力大打折扣。因此，美製「標槍」和英製NLAW反坦克導彈便成為重要的反坦克裝備。

由於它們都具備射後不理和攻頂能力，對坦克存在很大的威脅，不過，俄軍擁有「營級戰鬥群」的重火力開路，單兵武器在無險可守的平原地區作戰，對坦克的破壞力仍待觀察。