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俄羅斯又宣布撤軍　演習結束後「通過克里米亞大橋」返回基地

▲▼俄羅斯宣布克里米亞軍演結束，宣稱軍隊正在撤離。（圖／翻攝俄羅斯國防部Минобороны России ）

▲俄羅斯國防部16日宣稱，克里米亞軍演結束後，軍隊正在撤離。（圖／翻攝俄羅斯國防部Минобороны России ）

記者吳美依／綜合報導

《法新社》等外媒引述《俄新社》最新報導指出，俄國剛才宣布最新一波撤軍行動。俄國國防部聲明表示，演習結束後，南部軍區（SMD）又有一支部隊撤離克里米亞，列車正載滿軍事裝備返回基地，途中還穿越克里米亞大橋。

▲俄羅斯16日宣布撤軍時發布此影片，但是最新宣布的撤軍行動沒有釋出畫面。

俄羅斯國防部聲明寫道，「南部軍區部隊已完成在克里米亞半島的戰術演習，透過鐵路返回永久部署地點。」抵達後，軍事裝備將接受維修，為下一階段的戰鬥訓練做準備。

俄羅斯15日宣布撤回烏克蘭邊境部分軍隊。儘管如此，西方國家仍擔憂莫斯科入侵烏克蘭的可能性，美國及其盟國截至目前也尚未證實，數萬邊境俄軍是否真的撤離。

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