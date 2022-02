俄羅斯又宣布撤軍　演習結束後「通過克里米亞大橋」返回基地

▲俄羅斯國防部16日宣稱,克里米亞軍演結束後,軍隊正在撤離。(圖/翻攝俄羅斯國防部Минобороны России )



記者吳美依/綜合報導

《法新社》等外媒引述《俄新社》最新報導指出,俄國剛才宣布最新一波撤軍行動。俄國國防部聲明表示,演習結束後,南部軍區(SMD)又有一支部隊撤離克里米亞,列車正載滿軍事裝備返回基地,途中還穿越克里米亞大橋。

▲俄羅斯16日宣布撤軍時發布此影片,但是最新宣布的撤軍行動沒有釋出畫面。

俄羅斯國防部聲明寫道,「南部軍區部隊已完成在克里米亞半島的戰術演習,透過鐵路返回永久部署地點。」抵達後,軍事裝備將接受維修,為下一階段的戰鬥訓練做準備。

俄羅斯15日宣布撤回烏克蘭邊境部分軍隊。儘管如此,西方國家仍擔憂莫斯科入侵烏克蘭的可能性,美國及其盟國截至目前也尚未證實,數萬邊境俄軍是否真的撤離。

Russia says more troops left Crimea after drill. Via Bloomberg pic.twitter.com/Yj0AxxQd28