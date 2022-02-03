重案回顧／虎豹潭6死意外！專家喊「3關鍵預兆」　只剩10秒可逃生

▲專家表示，當溪水出現3預兆，就應該立即逃生。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者林昱萱／整理報導

新北市雙溪區虎豹潭2021年10月16日，發生一起震驚社會的痛心事故，當時2名大人、4名小孩遭大水沖走，最終釀成6人殞命的慘劇。針對此案，新北市消防局也於當時特別提出3大關鍵，提醒民眾一旦發現這幾項情形，就應該要立即上岸並撤離該處。

新北市消防局提到，溪水暴漲的速度很快，就在短短5到10秒之間，而溪水在爆漲之前會有3個預兆，分別為「齊頭水」、「水面混濁」、及「水流加速」，倘若發現溪水出現上述這3個徵兆，就應該立即上岸撤離。其中，「齊頭水」的意思則代表，如果在平緩的溪流中，突然出現一波「同等速度水流」且靠後方溪水顏色混濁，就代表爆漲的強勁水流將至，如果這時候還站在溪中、或是靠近溪邊的地方，就已經剩不到10秒可以逃生。

此外，本報也曾報導《虎豹潭4死2失蹤！專家「當天水量如36座奧運泳池」 揭3保命關鍵》其中臉書粉絲專頁《雪羊視界 Vision of a Snow ram》就提到，民眾須先認識「集水區」、還有所在地沒有下雨，並不代表不會漲；連所在地都下雨，那還不快跑，而該粉絲專頁也提到，虎豹潭當時突如其來的水量，大概等於：「36座標準奧運游泳池」或「2338 TEU，1/10台長賜輪的貨櫃量」、「10/16暴雨開始後的2個小時裡，有半艘長賜輪貨櫃量的水，要通過虎豹潭那個寬才30公尺左右的河道」。

▲雪羊視界分享專業知識。（圖／雪羊視界 Vision of a Snow ram提供）

對此，該粉絲專頁也提醒民眾，出發前一定要審慎研究氣象預報、下雨一定就要遠離溪流、無繩渡河的時候水深不要過溪，時刻留意溪水狀態，才能讓自己在親近山水的同時，也能玩得平安。