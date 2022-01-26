歐盟新建議改COVID-19旅行規則　區域風險降為考量個人情況

▲歐盟數位疫苗證明從2月起，會成為旅客能否出入境最關鍵的資料。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲議會25日通過一項修改COVID-19旅行規則的建議，根據現在接種疫苗人數提升以及歐盟數位接種證明的普及，應將旅行規則從國家、區域層面的考量，降為個人風險的考量。

歐洲議會25日宣布，將會建議更新COVID-19的旅行規則，以個人層面的風險為依據，而不是以「區域層級」作為依歸，「但病例正在增加的極高風險區域除外」，這項決定更新的結果，代表未來一個人是否能夠通關旅行的關鍵決定，不再以該國整體疫情決定，而是根據歐盟數位疫苗證明上當事人的接種、篩檢和痊癒紀錄來判定，「以人為本的決定將會實質上簡化規則，對旅客來說也會更透明、更可預測。」

歐洲議會指出，擁有歐盟數位疫苗證明的旅客應能有自由行動、不必受到額外限制的權利。

合格的數位疫苗證明包括，根據歐盟規定在接種最近一劑疫苗後至少14天至270天以內，以及已經接種加強劑者；歐盟成員國也可以選擇根據該國或是世界衛生組織（WHO）的規定，准許合格旅客出入境。72小時PCR檢測陰性、24小時快篩陰性都屬於合格範圍。從確診第一天算起超過180天，染疫痊癒者得以旅行。

如果沒有歐盟數位疫苗證明的人，只要在旅行前24小時接受篩檢，或是入境後24小時內接受篩檢，陰性就可以繼續旅行。因基本需求必須跨越國境者，或是12歲以下的孩童不在此限。

歐盟地圖

歐盟疾病預防與控制中心（ECDC）必須繼續更新成員國地圖，根據成員國內疫情風險分為綠燈、橘燈、紅燈和深紅燈，地圖會以14天內的確診通報率、疫苗接種率和篩檢率為分級參考。

緊急剎車機制

歐洲議會的新建議將在2月1日生效，隨之而來的配套措施就是更加嚴格的「緊急剎車機制」（Emergency brake），如果一個成員國因為遭遇新型變異株必須加嚴警戒，與ECDC緊密合作的歐洲議會就必須審視該國情況，隨時調整政策。