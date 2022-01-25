店家超逼人告示！17字讓他「讀30秒」仍不懂　千人直呼：看到火大

▲店家門口告示超逼人，千人看到理智斷線「強迫症真的不能忍」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣新冠肺炎疫情爆發後，民眾出入各大公共場所、商家必須配合登記實聯制。一名網友在臉書表示，他在一間商店門口看見，一張寫著17字的告示，上面寫著「疫情嚴重」，但下方其餘內容因為排列問題，看起來相當難讀，貼文一出立刻吸引超過千人留言，直呼「看了三十秒，還是不知道在寫什麼」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享照片，可以看見照片是商店門口的一張告示，紙上用黑字寫著17個字，由上至下、由左至右依序是「疫、情、嚴、重、店、聯、出、請、員、制、示、主、感、給、實、動、謝」，但其實中間有變換閱讀方向，真正的意思是「疫情嚴重，請主動出示實聯制給店員，感謝」。

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原PO表示，告示就是要這樣寫，才能夠吸引更多人注視，尤其是像他這種有強迫症的人，真的一直盯著看很久，最後更感嘆「確實，橫書由左至右，直書由右至左，是正確的」。

▲店員先是左到右寫了開頭，接著改以上往下寫剩餘的內文。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文分享短短1天，就吸引超過千名網友留言，有人說「害我一度懷疑我的國文能力」、「寫這張紙條的人是腦袋進水嗎，害我看了好久」、「每個字我都會念，但放到同一張紙上，我只懂『疫情嚴重』這四個字的意思」、「看了三十秒，還是不知道在寫啥」。

也有人說「真的是會讓人注意看完的好方法」、「第一行從左寫到右，下一行也要這樣從左寫到右啊，看了真是痛苦」、「看了一下，整個火都上來了」、「要就寫橫的，不然就寫直的，一樣的顏色先橫又直，強迫症真的不能忍」。

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