快訊／西堤傳播鏈延燒新竹、1922平台預約再開　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/18）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。桃園疫情從機場延燒到西堤餐廳，相關個案包含新竹明新科大師生，而昨天新竹市另確認一家4口人確診，關連釐清幫中；另第20期1922平台疫苗預約今天開始，依照年齡分三時段開放，為農曆年前接種的最後一波預約，相關狀況預期記者會中說明。

指揮中心昨公布17例本土個案，其中有14人和西堤餐廳相關，包含1員工、10顧客染疫，確診者中有仁寶員工、明新科大師生。另外還有一家五口用餐，4人染疫，其中有3人都是孩童。

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新竹縣義民國中17日晚間，因有學生的同住家人確診，因此該校緊急於18日停課一天。未料，18日凌晨該生也傳出確診，且與三民國小的確診學童來自同一家庭，而該家庭目前已經累計4人確診，而目前該案的感染源仍不明，目前新竹縣、市政府已經開始進行疫調、清消。

COVID-19公費疫苗預約平台，持續於第20期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：1月24日至1月30日。

二、符合資格對象：110年11月7日(含)前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/1/30(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時。

(二)50歲-64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時。

(三)18歲-49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。

指揮中心提醒，民眾可於預約時段至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約，亦可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)逕至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。