　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市議會今表決敬老金覆議案　國民黨團嗆柯文哲道歉

▲▼台北市議會國民黨黨團22日召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議會國民黨黨團22日召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消普發重陽敬老金，但日會在11月時表決通過重新發放，讓柯大為不滿提起覆議案。22日在覆議案表決之前，國民黨團召開記者會，痛批柯文哲藐視民意、誤導大眾，要求柯文哲若覆議案沒有通過，必需公開向台北市民及臺北市議會道歉。

國民黨團書記長王欣儀表示，國民黨團2019年提案《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》於今年11月10日重啟獲得在場高達8成5的議員表決同意，正式通過該自治條例。但柯市長卻對此提出覆議案，此舉完全藐視議會的決議與民意對抗，還以「政治操作手法」誤導大眾視聽，造成世代對立。

國民黨團指出，柯市府故意用1500元做為敬老金的發放基準計算，對外訴諸如此會造成財政缺口、增加十億預算等理由完全是惡意誤導視聽；因本次自治條例並未明訂發放金額，只有訂定發放對象及級距，將發放金額決定權交給市府，可視財政狀況等酌予發放，已給足市府彈性行政裁量空間。

且重陽敬老精神並非傳統社福預算，而是對長輩過去對北市稅收的貢獻與付出，表達感謝與孝道敬意，沒有社福排擠問題。議會表決通過的自治條例將預算編列、發放單位已由社會局改成市政府。

國民黨團指出，府方提出覆議案理由之一是市府財政負擔提升，但真實原因是柯才是最會花錢的市長，還是歷任預算支出最高市長，不僅2021年不含疫情追加已編列1700億預算創「歷年新高」。

同時柯市長「債留子孫」，以社宅政策為例，8年含土地成本，超過有1700億支出預算，其中舉債近600億，「自稱還債市長，卻留下潛藏債務！這就是柯市府所謂的財政紀律？」

國民黨團還說，柯市長任內長照服務效果差、長照政見也跳票，過去承諾2021年台北日照中心會成長到36家，至今僅26家，還欠台北市長輩10家日照中心。
自105年開始柯市長停發重陽敬老禮金後，看似是增加了長者共餐、石頭湯、長青樂活遊等項目，其預算花費更勝以往。但這些卻只能照顧到極少數的長輩，且長照2.0政策更有中央的預算挹注。

國民黨團重申，柯市長挾行政資源，進行一連串的抺黑，嗆議會違法違憲、大撒幣搶選票，甚至透過欺騙、混淆大眾視聽等行為，造成民眾對「重陽敬老金」的理念精神有所誤解，更讓北市長者們被貼上貪婪老人的標籤，嚴重傷害北市長輩們的尊嚴，「若此覆議案沒有通過，本黨團要求柯市長必需公開向台北市民及臺北市議會道歉」。

黨籍議員游淑慧說，尊重柯市長的政治動作，但柯市長還有民眾黨的參選人，敢不敢公開表態反對敬老金？若當選會努力廢掉？柯市長敢不敢說參選總統的政見是取消全國敬老金？柯文哲的所有動作都是為了政治作秀，還有對付台北市的老人家。

秦慧珠則表示，柯文哲市長第一次挑戰議會提出覆議案，若維持原決議，柯市長要馬上遵照原決議執行發放敬老金，否則要辭職下台。不要耍賴，還要向中央搬救兵，請柯文哲用自己的道德良心，好好遵守相關規定。

汪志冰說，最沒有民主素養的就是柯文哲，輸不起，今天提出覆議案之前還威脅議員如果在現場有錄影是集體違法，「國民黨也不是嚇大的，我們28票絕對是鐵板一塊」；吳世正則批評，柯文哲沒有民主素養，一直都是獨裁心態，根本覺得自己就該獨裁，事事以他為主，「社會公益是市長說算嗎？這完全是獨裁的心態」。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
李靚蕾只幫黑范夫妻澄清　徐若瑄「看到誰真朋友」！網幫QQ：他
快訊／北市將重發敬老金！　柯文哲提覆議案遭封殺
周揚青3點狂讚王力宏！1句話被挖出糗了　網虧：眼光確實不行
細思蕾神1舉動！　他驚恐「心機很重」吵翻了
快訊／徐若瑄不忍了！　火大發文回應
Yumi遭李靚蕾曬「裸照頭貼」打臉　閨蜜出面駁斥：她身材沒那
快訊／一口氣暴增7例Omicron！　4國家入境台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

布林肯承諾立陶宛「對抗北京脅迫」　外交部：捍衛民主自由制度

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

台南藍軍提案改國號「台灣共和國」　市議會竟通過

搶救重陽敬老金覆議案　北市曝下一步：向行政院申請函告無效

北市議會今表決敬老金覆議案　國民黨團嗆柯文哲道歉

趙少康稱南部公投不看內容　他反問：黃敏惠、張麗善、王惠美接受？

全文／北市重陽敬老金覆議案將表決　柯文哲痛批：藍綠對民意判斷錯誤

呱吉自爆「我真的性成癮」　網翻「1分鐘片」打臉：你真的不行！

破天荒！2兆總預算強行表決逕付二讀　她揭民進黨團真正目的

江啟臣逼問搭專機宣講公投油料費　邱國正：包括軍方行程不能公布

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

布林肯承諾立陶宛「對抗北京脅迫」　外交部：捍衛民主自由制度

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

台南藍軍提案改國號「台灣共和國」　市議會竟通過

搶救重陽敬老金覆議案　北市曝下一步：向行政院申請函告無效

北市議會今表決敬老金覆議案　國民黨團嗆柯文哲道歉

趙少康稱南部公投不看內容　他反問：黃敏惠、張麗善、王惠美接受？

全文／北市重陽敬老金覆議案將表決　柯文哲痛批：藍綠對民意判斷錯誤

呱吉自爆「我真的性成癮」　網翻「1分鐘片」打臉：你真的不行！

破天荒！2兆總預算強行表決逕付二讀　她揭民進黨團真正目的

江啟臣逼問搭專機宣講公投油料費　邱國正：包括軍方行程不能公布

富邦蔡家搬6.8億買「西華富邦」不稀奇　他們都曾捧場自家建案

上傳「正在進行式」性愛照到推特！23歲男加碼分享摸鳥　要被罰2萬

中捷薪資水平比同業少2成　盧秀燕：明年元旦調薪7%

明年7月起飲料店不能再用「保麗龍杯」！　違反最高罰6000元

警局前挑釁！彰化檢舉魔人狂按喇叭+燒胎　誇張行徑全都錄

乳酪塔上堆滿草莓！高雄烘焙推「草莓系甜點」　必吃舒芙蕾生乳捲

李靚蕾只幫黑范夫妻澄清 徐若瑄「看到誰真朋友」網幫QQ：他好自私！

布林肯承諾立陶宛「對抗北京脅迫」　外交部：捍衛民主自由制度

日本爆首例Omicron社區傳染！一家3口無出國史「找不到感染源」

K湯復出改打延伸4號？　格林：現在的NBA已經跟之前不同

路口擦撞！休旅車「空中轉一圈」　下秒轉正急煞...駕駛竟淡定下車

政治熱門新聞

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

「沒蔡英文，半導體沒今天」　他：小英沒當總統intel不會看台灣

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

林智堅拚當16年新竹市長　國民黨緊咬對手為一己之私

預言全球疫情「這時間」結束　沈富雄曝解封公式：我比印度神童還神

呱吉自爆「我真的性成癮」　網翻「1分鐘片」打臉：你真的不行！

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞要給蔡英文

首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

明年恐缺電　核四前廠長拋「讓郭台銘接手重啟核四」

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

劉康彥轟朱立倫：你是全天下最沒資格提量身定做的人

潛艦國造爆弊案　邱國正：有人無所不用其極阻撓

綠開先例　邱顯智：柯建銘要有限度

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

更多熱門

相關新聞

全文／北市重陽敬老金覆議案將表決　柯文哲痛批：藍綠對民意判斷錯誤

全文／北市重陽敬老金覆議案將表決　柯文哲痛批：藍綠對民意判斷錯誤

台北市議會11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，因台北市長柯文哲提出覆議，22日下午2時於台北市議會表決覆議案，並不邀請柯文哲列席說明，以無記名方式表決。柯文哲22日中午表示，此次國民兩黨合作，凸顯出他們對台北市民意判斷是錯誤的。

北市接手北車接種站至29日

北市接手北車接種站至29日

佔用機車停等區！王世堅致歉

佔用機車停等區！王世堅致歉

藍營「錄影防跑票」　柯：帶頭違法

藍營「錄影防跑票」　柯：帶頭違法

北市議會明表決重發敬老金　藍綠黨團祭甲動防跑票

北市議會明表決重發敬老金　藍綠黨團祭甲動防跑票

關鍵字：

柯文哲柯P台北市王欣儀

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

李靚蕾佈局忍6年！翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

王力宏S Hotel隔離「半夜聲音很大聲」！住客氣炸

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面