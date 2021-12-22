北市議會今表決敬老金覆議案　國民黨團嗆柯文哲道歉

▲台北市議會國民黨黨團22日召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消普發重陽敬老金，但日會在11月時表決通過重新發放，讓柯大為不滿提起覆議案。22日在覆議案表決之前，國民黨團召開記者會，痛批柯文哲藐視民意、誤導大眾，要求柯文哲若覆議案沒有通過，必需公開向台北市民及臺北市議會道歉。

國民黨團書記長王欣儀表示，國民黨團2019年提案《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》於今年11月10日重啟獲得在場高達8成5的議員表決同意，正式通過該自治條例。但柯市長卻對此提出覆議案，此舉完全藐視議會的決議與民意對抗，還以「政治操作手法」誤導大眾視聽，造成世代對立。



國民黨團指出，柯市府故意用1500元做為敬老金的發放基準計算，對外訴諸如此會造成財政缺口、增加十億預算等理由完全是惡意誤導視聽；因本次自治條例並未明訂發放金額，只有訂定發放對象及級距，將發放金額決定權交給市府，可視財政狀況等酌予發放，已給足市府彈性行政裁量空間。

且重陽敬老精神並非傳統社福預算，而是對長輩過去對北市稅收的貢獻與付出，表達感謝與孝道敬意，沒有社福排擠問題。議會表決通過的自治條例將預算編列、發放單位已由社會局改成市政府。

國民黨團指出，府方提出覆議案理由之一是市府財政負擔提升，但真實原因是柯才是最會花錢的市長，還是歷任預算支出最高市長，不僅2021年不含疫情追加已編列1700億預算創「歷年新高」。

同時柯市長「債留子孫」，以社宅政策為例，8年含土地成本，超過有1700億支出預算，其中舉債近600億，「自稱還債市長，卻留下潛藏債務！這就是柯市府所謂的財政紀律？」



國民黨團還說，柯市長任內長照服務效果差、長照政見也跳票，過去承諾2021年台北日照中心會成長到36家，至今僅26家，還欠台北市長輩10家日照中心。

自105年開始柯市長停發重陽敬老禮金後，看似是增加了長者共餐、石頭湯、長青樂活遊等項目，其預算花費更勝以往。但這些卻只能照顧到極少數的長輩，且長照2.0政策更有中央的預算挹注。



國民黨團重申，柯市長挾行政資源，進行一連串的抺黑，嗆議會違法違憲、大撒幣搶選票，甚至透過欺騙、混淆大眾視聽等行為，造成民眾對「重陽敬老金」的理念精神有所誤解，更讓北市長者們被貼上貪婪老人的標籤，嚴重傷害北市長輩們的尊嚴，「若此覆議案沒有通過，本黨團要求柯市長必需公開向台北市民及臺北市議會道歉」。

黨籍議員游淑慧說，尊重柯市長的政治動作，但柯市長還有民眾黨的參選人，敢不敢公開表態反對敬老金？若當選會努力廢掉？柯市長敢不敢說參選總統的政見是取消全國敬老金？柯文哲的所有動作都是為了政治作秀，還有對付台北市的老人家。

秦慧珠則表示，柯文哲市長第一次挑戰議會提出覆議案，若維持原決議，柯市長要馬上遵照原決議執行發放敬老金，否則要辭職下台。不要耍賴，還要向中央搬救兵，請柯文哲用自己的道德良心，好好遵守相關規定。

汪志冰說，最沒有民主素養的就是柯文哲，輸不起，今天提出覆議案之前還威脅議員如果在現場有錄影是集體違法，「國民黨也不是嚇大的，我們28票絕對是鐵板一塊」；吳世正則批評，柯文哲沒有民主素養，一直都是獨裁心態，根本覺得自己就該獨裁，事事以他為主，「社會公益是市長說算嗎？這完全是獨裁的心態」。