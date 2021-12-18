國道大車載小車僅綁一條索！後車全嚇傻眼　警喊：趕快來檢舉

記者林悅／台南報導

網路社群有網友PO上一段影片，標示12月17日國道1號仁德段，有大型車載自小客車，卻僅用一條繩索固定，讓後方來車看傻眼，國道警察第四大隊指出，12月17日凌晨、夜間、18日凌晨，均未接獲民眾針對影像內容通報電話，如事後接獲民眾提供影片檢舉違規行為將依法查處。

▲網友PO一段影片，標示12月17日國道1號仁德段，有大型車載自小客車，卻僅用一條繩索固定，讓後方後方來車看傻眼。（圖／翻攝自社會事，下同）

網路社群有網友PO上一段片，網友指出：「12月17日道仁德段有大型車違規搭載自小客車，僅用一條索固定後方來車看傻眼，裝載貨物高度自地面算起大型車不得超過4公尺，10月1日起汽車違規裝載貨物加重罰最高1萬8千元。

國道警察局第四警察大隊指出，有關12月17日網傳「國道仁德段大型車違規載運自小客車」影片案，四大隊查處情形如下：一、 經檢視影片內容，12月17日夜間時段，1部營業全聯結車行駛國道1號仁德路段，該車前、後拖車皆裝載袋裝貨物，另於後方貨物上方再搭載一部自小客車。

二、 經查四大隊12月17日凌晨、夜間及12月18日凌晨時段均未接獲有關該影片內容通報電話。民眾可將影片上傳內政部警政署國道公路警察局交通違規檢舉專區，四大隊將依據道路交通管理處罰條例第29條第1項第4款：「貨車或聯結汽車之裝載，不依規定」，據以製單舉發，處汽車所有人新台幣3000元以上18000元以下罰鍰。

三、汽車裝載貨物應遵守道路交通安全規則第79條相關規定，切勿為了貪圖便利，違規裝載貨物。四大隊在此呼籲用路人，汽車裝載貨物務必綑紮牢固並符合相關規定，避免貨物掉落，造成危害。如造成道路堵塞或引發交通事故，妨害公眾往來國道通行之安全，四大隊將以公共危險罪嫌從嚴究辦。