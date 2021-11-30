▲消化性潰瘍患福音！「氫離子阻斷劑」有條件納健保，年嘉惠3萬人。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央健康保險署藥物共擬會通過多項給付規定擴增案，放寬曾有消化性潰瘍而發生重大心血管事件病人或屬易出血體質患者，可使用每日藥費6.5元以下之氫離子幫浦阻斷劑，以及曾證實有上消化道潰瘍而因其他疾病需使用非類固醇抗發炎劑，不須再經消化系專科醫師確認，得使用消化性潰瘍用藥，預計五年內每年約有3萬名病患受惠。

健保署日前召開藥物共擬會議，通過多項藥品給付，除了氫離子幫補阻斷劑外，還有異位性皮膚炎與慢性脫髓鞘多發性神經炎用藥，都有條件擴增適用對象。

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健保署表示，目前治療異位性皮膚炎以外用類固醇為主，但考量嬰幼兒及敏感性肌膚患者使用外用類固醇較易產生副作用，經本次藥物共擬會議討論後，同意含pimecrolimus成分藥品擴增於「2歲以上孩童、青少年及成人『敏感性皮膚部位(頭頸部、眼瞼、耳後區、生殖器、皮膚彎曲處、腋下、鼠蹊部)』之異位性皮膚炎第二線使用」，擴增給付後預計五年內每年約有5,000名至7,000名病患受惠。

此外，考量曾發生重大心血管事件或屬易出血體質之病人，若需使用雙重抗血小板藥物和抗凝血劑者，常有發生胃腸道出血之事件，確屬消化性潰瘍之高危險族群，且部分氫離子幫浦阻斷劑之健保支付價已降價，經本次會議同意放寬曾有消化性潰瘍病史，卻因合併腦中風，冠狀動脈疾病或周邊血管疾病，或易出血體質而需使用雙重抗血小板藥物及抗凝血藥物者，不須再經胃鏡檢查，得使用每日藥費6.5元以下之氫離子幫浦阻斷劑一年。

另外，曾經內視鏡檢查證實為消化性潰瘍之病人，若因其他疾病而需使用非類固醇抗發炎劑時，將尊重臨床醫師判斷病人是否須使用消化性潰瘍用藥，不須再經消化系專科醫師確認，以增加病人就醫方便性，亦可減少病人就診次數。本項放寬消化性潰瘍用藥之給付規定，預計五年內每年約有3萬名病患受惠。

慢性脫髓鞘多發性神經炎（簡稱CIDP），屬慢性漸進性的周邊神經病變，此疾病不僅常影響成年患者，亦可能影響兒童，有研究顯示2歲至16歲之CIDP病人接受高單位免疫球蛋白有明確的療效，因此本次藥物共擬會議同意擴增高單位免疫球蛋白給付於2歲以上CIDP之兒童病人，且對類固醇使用無效或無法耐受類固醇，臨床上仍產生急性惡化時使用，在擴增給付後預計五年內每年約有10名至13名病患受惠。

健保署表示，上述之給付規定放寬將於110年12月1日生效，健保署近年致力於合理分配有限之醫療資源，減少健保資源之浪費，以實證及健保大數據資料將健保資源作最有效益的運用，未來亦將持續與藥物共擬會議代表一起努力，讓每個藥品的給付均能達到最佳效益，照護最需要的民眾。