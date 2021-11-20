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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國家人權委員會辦兒少座談　小媽媽、電子菸氾濫議題入列

▲▼國家人權委員會舉行兒少東區座談。（圖／國家人權委員會提供）

▲國家人權委員會前往花蓮舉行座談會。（圖／國家人權委員會提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是世界兒童人權日，監察院國家人權委員會20日發布新聞稿表示，國家人權委員會日前赴花蓮進行座談會，會中有來自宜蘭、花蓮、台東等兒童及少年代表出席，與會者高度關注電子菸在校園氾濫、偏鄉醫療及教育資源匱乏、未成年媽媽、新住民和原住民面臨歧視困境等議題。監委葉大華會中表示，政府應該營造彼此尊重的環境，消弭族群間偏見及歧視的問題，未來國家人權委員會也會持續關心。

衛福部昨天甫舉辦「聯合國兒童權利公約（CRC）」第二次國家報告發布記者會，說明政府近5年來落實CRC的具體措施及精進方向，預計明年舉辦國際審查會議。

國家人權委員會表示，國家人權委員會為撰提CRC「獨立評估意見」，規劃一系列「CRC兒少分區座談會」，蒐集不同地區兒童及少年的意見，第四場東區兒少座談會已於11月8日在花蓮辦理，共有18位來自宜蘭、花蓮、台東等兒童及少年代表出席，座談會由長期關注兒少議題的監委葉大華，以及出身花蓮阿美族的監委鴻義章，共同聽取東臺灣兒少意見並進行交流。

國家人權委員會說明，會中多位兒少反應，電子菸在校園氾濫，菸害防治成效不彰，學校雖有宣導及懲處，但學生仍會在校外吸食，且網路購買價格便宜，學生取得容易，甚而有學生為了賺錢在社群媒體販賣，與會兒少均對於電子菸氾濫現象感到憂心，也認為政府部門應該好好透過法令納管。

據指出，也有與會者表達，東台灣醫院集中市中心，偏遠鄉鎮就醫需要花費長時間交通，缺乏急救醫療資源，無法留任優良醫生，導致原住民糖尿病盛行及幼兒死亡率仍偏高；並提出應重視未成年媽媽及月經平權議題，強調未成年媽媽仍是學生，突然要面臨照顧幼兒、經濟壓力、外在眼光等，需要有更多的協助和支持。

另針對有與會者提及偏鄉教育資源匱乏議題，直指身邊經常有非專科教師教專業科目的情形，嚴重影響學生受教權，鴻義章回應，根據調查統計，台東的代理老師高達50%，這跟中斷公費培育師資有密切關係，將持續關注並進行調查。

此外，也有兒少提出偏見及歧視議題，例如新住民兒少在校有被言語歧視的對待，或是有雙重身分，如新住民、原住民、身障或單親等，會容易被大家排擠；葉大華回應，政府應該營造彼此尊重的環境，消弭族群之間偏見及歧視的問題，也包括性少數兒少，給予更友善的空間，未來國家人權委員會也會持續關心。

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