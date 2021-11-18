枋山海豚灣重機「撞進」賓士　騎士倒栽蔥卡後擋風玻璃搶救中

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉的海豚灣7-11前今（18）日下午2點半發生重大車禍；一輛直行重機撞上從停車場出來的白色賓士車，騎士連人帶車「倒栽蔥」卡在自小客車的後擋風玻璃，車殼零件散落一地，警消獲報到場時，大型重機騎士呈現OHCA狀態，目前已送醫搶救，自小客車兩人輕傷，相關肇事原因及責任警方進一步釐清。

▲枋山鄉海豚灣18日發生大型重型機車與賓士自小客車車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

枋寮警方今日下午14時23分許接獲報案，指屏東縣枋山鄉台一線454.9南下公里處發生大型重型機車與一輛自小客車車禍，立即派員處理，發現大型重型機車倒插裁在白色自賓士小客車右邊玻璃窗內，機車騎士呈現OHCA狀態，賓士車除駕駛外，還有一名乘客，兩人受到輕傷，自行就醫後無礙。

警方初步調查，洪姓駕駛人駕駛自小客車從枋山鄉南北超商停車場起駛東往西橫越台一線，與1部騎乘大型重機沿台1線（北往南）方向直行的王姓機車騎士發生交通事故。影片看到大型重型機車騎士直接衝入賓士車內右後側窗戶後卡住，人車受到重擊。

事故發生後，自小客內駕駛及乘客兩人受輕傷自行就醫，大型重機駕駛目前送醫救治中，雙方酒測值為0，肇事原因警方釐清中，現場於15時38分排除恢復交通。

分局長簡彥匡呼籲用路人依照速限行駛，另於路旁起駛、迴轉及橫越道路請禮讓幹道及行進中車輛，以減少交通事故發生。