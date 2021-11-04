政大搖搖哥無害被逮vs刀客屢犯爽搭捷運　社會安全網SOP在哪？

▲林姓男子3日晚間在北節車廂內因博愛座讓座糾紛亮刀揮舞遭警方移送。（圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

台北市捷運系統連續兩天出現乘客亮刀事件，其中3日晚間持剪刀欲攻擊博愛座乘客的林姓男子，竟是捷運亮刀常客！捷運警察隊證實，林姓老翁3年內有4次揮刀紀錄，並領有低度身心障礙手冊「有身心障礙狀態且習慣持刀理論」作風暴露台北市對捷運搭乘安全控管問題。

加上目前包含檢警、市府、社服機構強調的「社會安全網」上述高風險個案的精神醫療、安全戒護管制配套措施完全看不到，未來林姓老翁繼續持刀搭捷運，風險仍得由全體通勤市民承擔。





▲林姓男子3日晚間在北節車廂內因博愛座讓座糾紛亮刀揮舞遭警方移送。（圖／翻攝網路）

根據捷運警察紀錄，林姓老翁從2019年迄今就有4次搭乘捷運松江新店線時與他人發生揮刀爭執衝突，每次起因都是林男對年輕人不讓座生氣憤怒持刀理論，甚至在車廂內揮舞剪刀、刀械。

據瞭解、林男常自稱自己罹患大腸癌，需要讓座，只要乘客回嘴就會遭他亮刀相向，曾經處理林男持刀案的警員透露，林男家住在北市辛亥路三段，幾乎每天都會搭乘捷運綠線通勤，雖然目前並無持刀傷人紀錄，但4次在捷運車廂內揮刀早引起通勤民眾恐慌。

▲林姓男子3日晚間在北節車廂內因博愛座讓座糾紛亮剪刀揮舞遭警方移送、警方查扣剪刀。（圖／記者張君豪翻攝）

4日下午市議會質詢，議員認為林男已公然在捷運車廂揮刀4次，應該列入拒載名單，否則恐有下個受害者，但對此警方也相當無奈，每次揮刀意外發生，警員都依規定奪下刀械並將林男送醫，但缺乏後續強制就醫、戒護管制等措施，基層警也只能和林男大玩「抓放曹」，認為市政府應拿出魄力管制該類高風險個案搭乘捷運。

當年台北市小燈泡命案發生後，台北市一度陷入聞精神病患色變地步，當時台北市警方授命、頻頻執行把無立即危害的精神疾病街友、在外遊蕩病患強制就醫，更發生出動警網把「政大搖搖哥」、一位溫馴無傷人紀錄的病患，強制逮捕送爭議錄，所幸搖搖哥後來遭法庭裁定應予釋放。

對比「政大搖搖哥」這類有病識感且安分守己民眾的侵犯人權待遇，和林男自恃罹病卻持刀招搖過市的行為，警方僅能在案件發生後勉力執法化解危機，但若下次林男並非揮舞刀械咆嘯，而是殺傷乘客時，說好防微杜漸的「社會安全網」有效機制到底在哪裡？

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