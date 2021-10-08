「圓規」暴風半徑大　專家曝：可能發陸警！這3區有望放颱風假

▲圓規颱風將穿越巴士海峽，為台灣帶來明顯雨勢。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續發展，預計將於今晚到明日上半天增強為颱風「圓規」，由於該熱帶系統外圍環流較大，氣象專家吳聖宇指出，台東、恆春半島、屏東地區有可能發布陸上警報，換言之，上述地區也有可能放颱風假。

吳聖宇在臉書專頁發文表示，國慶連假「又是個不得安寧的假期」，預計連假前兩日天氣穩定，國慶日晚上雨勢開始增加，下周一起至周三東部、恆春半島嚴防劇烈強降雨，各地普遍會有強陣風機會。

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吳聖宇指出，最快10日深夜到11日清晨間可能發布海上颱風警報，依照目前路徑預測，陸上警報機會也存在，台東、恆春半島、屏東地區發布的機會較高。

▲颱風獅子山（左）、圓規（右）將陸續生成。（圖／取自NCDR）

氣象局預報員趙竑表示，今日起至國慶日大環境吹東風，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區等地有雨，其他地區則是多雲到晴，午後可能有雷陣雨。國慶日下午開始天氣逐漸轉變，受到熱帶系統靠近影響，北部、東部開始有雨。

連假最後一天的下周一至周二天氣最不穩定，受熱帶系統影響，北部、東半部有陣雨，且雨勢以大雨或豪雨為主，其他地方也是都有短暫陣雨。下周三、四熱帶系統逐漸遠離，雨勢稍微趨緩，北東雖仍有降雨，不過雨勢不會如前兩天猛烈。

▲菲律賓東方海上熱帶低壓將於今晚到明日增強為颱風圓規。（圖／取自氣象局）

▲▼颱風「圓規」暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）