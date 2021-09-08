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iPhone 13外型「4大變動」　相機鏡頭1細節功能更強大

▲▼網友貼出疑似新款iPhone 13顏色。（圖／翻攝推特／@Apple_Tomorrow）

▲iPhone 13在鏡頭、瀏海和顏色都外觀更新上，都讓人期待。（圖／翻攝推特／@Apple_Tomorrow）

記者張靖榕／綜合外電報導

美媒7日指出蘋果公司已向媒體發出活動邀請，宣布在美東時間9月14日上午10點舉行秋季新品發表會；預料當天將發表iPhone 13新機系列。近來各大網路關於iPhone 13的傳聞非常多，其中許多消息都指向即使跟iPhone 12長得很像，但iPhone 13的魔鬼都藏在細節裡。

今年iPhone 13新機系列的外型基本上會延續前一代，相似的設計概念和外觀，全新4種機身尺寸也和iPhone 12相同，iPhone 13 mini為5.4吋、iPhone 13和iPhone 13 Pro為6.1吋、iPhone 13 Pro Max則是6.7吋；然而在外觀上最明顯可見的變化有以下幾點：

鏡頭模組變大

iPhone 13厚度約為7.57毫米，比iPhone 12更厚，iPhone 13‌‌ mini和‌iPhone 13‌將具有厚達2.51mm相機凸起，而‌‌iPhone 13‌ Pro將具有3.65mm厚的相機凸起。

iPhone 13mini和iPhone 13，仍維持雙鏡頭規格；iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro，則是3鏡頭加上LiDAR鏡頭。相機更厚、直徑更大，拍照功能提升的程度讓人相當期待。

▲iPhone 13預計具備更大的鏡頭模組。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 13預計具備更大的鏡頭模組。（圖／取自MacRumors）

瀏海變窄

相較iPhone 12，iPhone 13系列瀏海將縮小，讓螢幕占比變大，前鏡頭位置從喇叭右側移至左側，喇叭則會上移至更接近頂部邊緣。

按鈕位置更動

iPhone 13系列手機從iPhone 12系列「微調」，重新定位按鈕，側面按鈕、靜音按鈕和音量按鈕略微向下移動。

有史以來顏色最多

先前傳聞iPhone 13系列的顏色可能會是有史以來最多，除了傳統的黑、白2種配色，甚至比前一代有更多的金色可以選擇，如日落金、玫瑰金，另外還有玫瑰粉、湖水綠、夢幻紫、熱情紅等。不過顏色究竟有多少款、長什麼樣，都還得等發表會開始後才能確定，目前較肯定的是大致會維持「霧面」質感。

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