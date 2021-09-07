幼兒園爆群聚！網一看「爸媽大多7、8年級」怒了：正是疫苗孤兒

▲原PO表示，這次幼兒園群聚案，小朋友的父母正好是「疫苗孤兒的社畜年齡層」。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前長榮機師染疫，還有新北市幼兒園群聚案，使得人心惶惶、擔憂5月歷史重演。就有網友在PTT的Gossiping板上開批，「我就問一下，幼稚園小朋友的父母大多幾歲啦？還不就疫苗孤兒的社畜年齡層！」話題引發其他人共鳴，直嘆「真的！爸媽都30-40這群」、「沒列入第九類優先，就知道幼兒園這塊完蛋了。」

這位網友直罵「繼續無視這年齡層啊！上班不會有染疫風險，小孩中了是不會傳染給父母哦？父母其中一人還要陪小孩隔離。」認為指揮中心應該要早一點給這一類的人疫苗，「啊你早早打二劑的人，跟我說要草木皆兵！」

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貼文一出，就有人相當有感，無奈道「2X歲是幾號開始打的？ 還沒發揮效果呢」、「都25-35左右，孤兒怎麼了嗎？不重要不是嗎？早就呼籲很多次，家有幼童的家長要先打，當屁一樣」、「AZ還在排隊，不一定打得到好嗎」、「明明社畜的七年級生這兩週才在打第一劑AZ，然後要保護力還要兩週」、「這一半的人大多數都是7 8年級」、「外送員都能比幼兒父母先打疫苗。」

本站今日報導《幼兒園染疫擴大！孩被匡列「危險要命的是家長」 醫教6動作度過危機》，有醫師指出，幼兒園群聚案對父母來說的確很有壓力，但同時對孩子們來說，也會因為感受到大人的焦慮，而感到不安，藉此分享與小朋友在疫情期間生活的6種方式，更要記得，當兒童們被匡列時「父母，你們才是比孩子更危險！」