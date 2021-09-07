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幼兒園爆群聚！網一看「爸媽大多7、8年級」怒了：正是疫苗孤兒

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲原PO表示，這次幼兒園群聚案，小朋友的父母正好是「疫苗孤兒的社畜年齡層」。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前長榮機師染疫，還有新北市幼兒園群聚案，使得人心惶惶、擔憂5月歷史重演。就有網友在PTT的Gossiping板上開批，「我就問一下，幼稚園小朋友的父母大多幾歲啦？還不就疫苗孤兒的社畜年齡層！」話題引發其他人共鳴，直嘆「真的！爸媽都30-40這群」、「沒列入第九類優先，就知道幼兒園這塊完蛋了。」

這位網友直罵「繼續無視這年齡層啊！上班不會有染疫風險，小孩中了是不會傳染給父母哦？父母其中一人還要陪小孩隔離。」認為指揮中心應該要早一點給這一類的人疫苗，「啊你早早打二劑的人，跟我說要草木皆兵！」

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貼文一出，就有人相當有感，無奈道「2X歲是幾號開始打的？ 還沒發揮效果呢」、「都25-35左右，孤兒怎麼了嗎？不重要不是嗎？早就呼籲很多次，家有幼童的家長要先打，當屁一樣」、「AZ還在排隊，不一定打得到好嗎」、「明明社畜的七年級生這兩週才在打第一劑AZ，然後要保護力還要兩週」、「這一半的人大多數都是7 8年級」、「外送員都能比幼兒父母先打疫苗。」

本站今日報導《幼兒園染疫擴大！孩被匡列「危險要命的是家長」　醫教6動作度過危機》，有醫師指出，幼兒園群聚案對父母來說的確很有壓力，但同時對孩子們來說，也會因為感受到大人的焦慮，而感到不安，藉此分享與小朋友在疫情期間生活的6種方式，更要記得，當兒童們被匡列時「父母，你們才是比孩子更危險！」

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