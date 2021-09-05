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4縣市亮高溫警示！大台北上看36度　午後西半部防大雷雨突襲

▲高溫警示。（圖／氣象局提供）

▲氣象局預報員朱美霖提醒，今天西半部、各地山區仍要慎防午後雷雨。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局預報員朱美霖表示，今天（9/5）南方水氣通過，台灣南側則有一股東風波雲系，因此花東地區、恆春半島降雨機率增加，有時候會有較大雨勢發生，東半部雲量增加外降雨機率也會較高。

朱美霖說，其他地區則不受東風波影響，仍屬多雲到晴的天氣型態。中午時間各地紫外線指數偏高，高溫多在32至34度間，大台北、桃園、花蓮等地則有局部36度以上高溫機率，氣象局也已針對上述四個縣市發布高溫黃色燈號，請民眾務必留意高溫狀況。

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另外，朱美霖說，今天除東半部降雨機率較高外，各地降雨則以午後雷雨為主，中午過後受對流雲系發展影響，山區和近山區、西半部地區容易有局部雷陣雨發生，雷雨從山區往平地擴展，降雨有機會持續到入夜，還請民眾午後出門記得攜帶雨具。

至於未來一週天氣，朱美霖分析，明天（9/6）持續受到東風波影響，東半部時不時有短暫陣雨，其他各地仍是多雲到晴、以午後雷陣雨為主。周二開始太平洋高壓增強，周二至周四（9/7、9/9）水汽減少，但午後各地山區、中南部近山區和平地仍有午後雷雨機率，未下雨時各地依舊高溫炎熱，平均高溫都可來到32至34度。

但朱美霖，也說週五至週六（9/10、9/11）隨低壓區接近，台灣附近水氣又會增加，花東至恆春半島降雨機率提高，其他地區也需留意午後雷雨。另外，目前菲律賓東方海面至南海為一大低壓帶，其中可能有熱帶系統發展，尤其本週低壓帶有向西移動的趨勢，可能促此未來生成的熱帶系統往西，其強度和發展將是未來觀察重點，目前強度、生成時間點尚未明朗，請民眾持續留意最新天氣預報。

▲高溫警示。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對四個縣市發布高溫警示燈號。（圖／氣象局提供）

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