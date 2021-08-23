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國產疫苗來了！高端今開打　接種完注意事項、副作用10大QA一次看

高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／綜合報導

國產疫苗首次上場！第六輪高端疫苗今（23）日開始接種，這次提供對象全開，在時間內完成意願登記的20歲以上民眾都可以預約接種，是首見年齡最低。而哪些人可能不適合接種，打完疫苗又有哪些事情要注意、副作用，《ETtoday新聞雲》整理10大QA，一次看明白。

Q1、高端疫苗適用對象？

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根據疾管署資料，高端新冠肺炎疫苗(MVC COVID-19 Vaccine)是含SARS-CoV-2重組棘蛋白的疫苗之蛋白質次單元疫苗，用於預防COVID-19，已通過我國核准專案製造。該疫苗適用接種年齡為20歲以上，接種劑量為0.5 mL，接種劑次為2劑，間隔28天。

Q2、這次開放接種高端疫苗是哪些族群、接種時間？

第六輪高端依照「COVID-19公費疫苗預約平台」登記結果開放預約對象，首波8/13結算，一開始先開放36歲以上民眾預約，接著加開讓20歲～35歲民眾預約，等於是適用年齡對象只要在時限內登記，就可以預約打疫苗。

指揮中心原公布該輪將提供61.4萬劑疫苗，統計兩次預約下來總計有59.9萬人預約，評估後續檢驗封緘疫苗還有一定數量，8/21宣布二度加開預約，讓從8/16~8/21完成登記者，今起兩天可以上平台預約，估計符合資格民眾有20萬人。

第一批59.9萬人疫苗接種時間為8/23~9/29，至於第二批今天開始的人，施打疫苗時間會落在8/27~8/29。

國產疫苗首度登場，國內不少知名人士響應預約，蔡英文總統、副總統賴清德、民進黨立委高嘉瑜、台北市議員苗博雅、高雄市議員黃捷、館長陳之漢、藝人焦糖陳嘉行、資深媒體人周玉蔻等，都表態且完成預約。其中賴清德原規劃接種另一國產聯亞疫苗，然而聯亞緊急使用授權未過，才改預約高端，等於是第二批，預期接種時間會在8/27之後。

▲▼高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲高端疫苗通過檢驗封緘。（圖／食藥署提供）

Q3、高端疫苗的安全性與保護效果？

根據疾管署資料，高端疫苗不含可複製之SARS-CoV-2病毒顆粒，不會因為接種而罹患COVID-19，另依據其臨床試驗結果，亦顯示其安全性良好。另依其臨床試驗結果分析顯示，免疫生成性與恢復者血清中和抗體數據，經與國外獲得EUA疫苗所產生的保護力關聯指標比對亦符於保護力標準。

Q4、哪些人不適合接種或接種前要審慎評估？

1、對於疫苗成分有嚴重過敏反應史者不予接種。

2、發燒者應該暫緩接種。

3、患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

高端試驗主持人之一、北醫附醫臨床試驗中心主任劉明哲受訪表示，民眾在接受疫苗接種前評估時可與醫師說明過去疫苗接種過敏情況，由醫師來評估。

Q5、孕婦可以接種嗎？

目前缺乏孕婦接種新冠疫苗之臨床試驗及安全性資料，而臨床觀察性研究顯示孕婦感染SARS-CoV-2 病毒可能較一般人容易併發重症。孕婦若為COVID-19 之高職業暴露風險者或具慢性疾病而易導致重症者，可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後，評估是否接種。

劉明哲表示，高端臨床試驗收案並未有孕婦，雖然有部分個案接受試驗之後懷孕，但相關證據仍不足。

Q6、哺乳中婦女可接種嗎？

若哺乳中的婦女為建議接種之風險對象（如醫事人員），應完成接種。目前對哺乳中的婦女接種新冠疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒之影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會造成相關風險。接種新冠疫苗後，仍可持續哺乳。

▲▼台北市教育人員疫苗接種專案 花博館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲接種新冠疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

Q7、接種副作用有哪些？

接種後可能發生反應大多是出現接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，勿揉抓接種部位。

常見的不良反應：痠痛全身無力、肌肉痛、頭痛、腹瀉、注射部位腫脹硬結、噁心嘔吐、發燒等，症狀通常呈現輕度或中等強度，大部分會於接種後7天緩解或消失。

不常見不良反應（發生率介於千分之一至百分之一）：接種部位搔癢、寒顫、皮疹、鼻咽炎、口咽疼痛、心悸等。

罕見不良反應（發生率小於千分之一）：顏面神經麻痺、眼壓過高。

資料顯示，安全追蹤期間有一位高端疫苗受試者通報出現急性周邊性顏面神經麻痺，受試者是在接種第2劑後13天發生不良反應，初步掌握個案已完全恢復。

針對顏面神經麻痺、眼壓過高，指揮中心發言人莊人祥日前說明，兩岸都是疫苗接種後發生，顏面神經麻痺個案有完全恢復，而接種前有上呼吸道感染。然而顏面神經麻痺與眼壓過高，目前和疫苗接種只有時序上的關係，是否真的疫苗造成，有無因果關係則還要再瞭解。

Q8、如果出現不適症狀應該怎麼辦？

若出現接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，作為診斷參考。

Q9、可以和其他疫苗同時接種嗎？

不可以，新冠疫苗與其他疫苗的接種間隔，建議間隔至少14天。

Q10、可以和其他新冠疫苗廠牌混打嗎？

不可以，高端疫苗接種劑次為2劑，間隔28天。若不慎使用了兩劑不同新冠疫苗產品時，不建議再接種任何一種產品。

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