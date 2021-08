護理師開刀產子後腹爆痛　吃3年止痛藥！檢查驚見「腹內有紗布」

▲亞東醫院驚傳開刀後「在病人腹中遺留紗布」的爭議事件。(圖/記者陳雕文翻攝)

記者陳雕文/新北報導

傻眼了…新北市亞東醫院一名護理師離職後,基於對原單位的感情,2017年懷孕後還回亞東剖腹生產,術後伴隨無止境的腹痛,她忍了好幾個月回診照X光,醫師卻疑似沒發現異狀,只開止痛藥。護理師腹痛情況不見好轉,忍到去年在別家醫院檢查,得知右腹內「有一塊紗布」當場氣炸!並對醫師提告。

據了解,起初對護理師問診的亞東急診醫師,明知放射線報告已記載「linear high density material in RLQ(指右下腹) of abdomen, to be determined」,表示右腹內存有「高密度材料異物、有待確認」,但不知醫師因何故沒告知,也沒再進一步檢查,只開止痛藥給她吃。

護理師一路腹痛到去年,換到其他家醫院檢查,發現右腹內有一塊4吋X8吋的顯影紗布,還造成右腎水腫併輸尿管狹窄,她傻眼又生氣,跑回亞東醫院開刀,並對當初開刀醫師、急診醫師提告。

而這2名醫師都認為自己沒有醫療缺失;檢方調查,發現護理師總共在亞東醫院開刀2次,2次手術時間的間隔很長,但部位相近,儘管很難釐清是在哪次手術遺留了紗布,但亞東醫院都有責任。

但後來護理師卻突然撤告,因此檢方將2名醫師不起訴;亞東醫院表示,事情發生於2017年,目前雙方已經和平解決司法爭議,基於對司法的尊重與個人隱私的保護,亞東醫院感謝各界的關心,但也不便多做表示與說明。