查12張發票千萬獎！他驚「3人都買這一物」　網友卻羨慕：29元就中

▲5至6月千萬統一發票中，有人只花29元就中獎！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

5至6月統一發票中獎獎號，早在7月25開出，一名男網友好奇查看中獎清冊，有趣發現千萬獎，12人有3人都是買同樣東西而一夕致富，讓他自嘲也要養成「這個不良習慣！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》驚呼，翻開統一發票千萬獎清冊，第一與第二序號都是在統一超商買菸，前者在北市內湖區花了90元、後者則在新北永和區花了100元，就爽爽中了1000萬元，接著在看到第五序號，該位幸運兒則是在新北蘆洲的全家超商，同樣花了90元就一夕致富。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫情經濟低迷之中，竟能被財神爺眷顧，也讓原PO任性喊話，「我要開始大量抽菸了，12個1000萬得主就有三個是買菸中的！」畢竟抽菸有害健康，原PO的一席話，想必也只是純開玩笑話，最後他也文末提醒，「還是希望大家健健康康快快樂樂。」

▲有人認為，外送費中千萬更幸運！（圖／翻攝爆廢公社二館）



文章曝光後，底下網友紛紛笑酸，「來首梁靜茹的，可惜不是你」、「然後中了得肺癌，有錢沒命花」、「中外送費的運氣比較好」、「每次都是新北比較多耶」、「飲品五個啊，你還好嗎」、「台灣抽菸人口有多少，才中12個，這機率極低」、「抽那麼久，還是沒中過啦！鬱卒啦」、「比起抽菸，應該要先搬去北部」、「把一輩子的醫療費一次提領」、「可歌可泣，用生命換特別獎」。

值得注意的是，再看看千萬清冊明細，最強運者是只花29元買酒品，地點是新北三重區的農會生鮮超市，排名第二幸運的民眾，則是花30元Uber Eates外送費，讓一票網友羨慕不已。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒、吸菸有害健康！

▼5-6月統一發票1000萬與200萬元中獎清冊，可點圖放大。（圖／取自財政部）

