他驚國軍調理包「比CoCo壹番屋好吃」　老鳥嘆：以前都吃過期口糧

▲他收到職軍朋友的禮物。（圖／謝立聖授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

每當聊起軍中伙食，老鳥們總有千言萬語，甚至嘲諷是來自陰間的食物，不過現在似乎有所轉變，尤其是這款新版的「野戰加熱式餐盒」，美味程度更被形容「比CoCo壹番屋好吃」。

知名插畫家謝立聖日前收到當了17年職軍朋友的禮物，是來自軍中的加熱餐盒、口糧餅乾等，「我的感想...超好吃！昨天才叫了CoCo壹番屋的咖哩吃；相較之下，我跟室友都一致認為這個比coco好吃，真心推薦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝立聖表示，這個餐盒只要放到一個袋子裡，用附的水和加熱包加熱15分鐘，就能馬上吃到熱騰騰的咖哩飯，「濃濃咖哩香，肉超多，飯也用的是好米。朋友說他當了17年第一次吃，以前好像不是這樣的食物。」

▲他大讚，這個咖哩比CoCo壹番屋還好吃。（圖／謝立聖授權引用）

po文掀起熱議，網友們紛紛回應，「希望可以開放訂購（敲碗）」、「那個咖哩的馬鈴薯看起來好鬆軟」、「黃牛肉罐真的不錯吃，水果罐也不錯，但都比不上小發財的炒泡麵」、「我吃過，真的很不錯吃」、「裡面的牛肉乾超好吃，還有B群耶」。

眼看軍中的食物有所改善，不少老鳥也有感而發，感嘆「舊版的飯永遠都不會熟，改版過後的飯能吃了」、「我們以前只吃超營養口糧」、「以前島休那天的早餐，就是過期的營養口糧，我還沒吃過什麼叫做保存期限以內的」、「我吃過新的口糧餅，真的比我20多年前當兵時的國軍口糧改善甚多」。

▼不少人表示，口糧也進化了。（圖／謝立聖授權引用）