房租減5千VS.通勤減20分！求助文意外掀論戰　網2字點出關鍵

▲房租減5千VS.通勤減20分，求助文意外掀論戰，。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

有些人租屋在乎「房租」，但也有些人在乎「位置」，寧願多花一點錢，讓住處離工作地點更近。一名網友在批踢踢表示，他目前房租1.5萬，通勤要20分鐘，如果換新房子，雖然房租會減少5千元，但通勤時間會變成40分鐘，好奇大家會怎麼選，引發兩派熱議。

原PO在批踢踢八卦版表示，他目前的房租是15000元，住處騎車到公司要20分鐘，現在則找到一間一個月1萬的租屋處，兩者環境都差不多，有差別的是通勤時間增加到40分鐘，公司來回跑一趟就要花費一個多小時，好奇「大家可以接受嗎」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有一派人不接受，「短期可以，久了一定累」、「騎車超過半小時，就不能接受了」、「開車我可以接受，騎車40分鐘算了」、「真的沒錢再考慮」、「過來人告訴你，不划算，因為交通費就差不多扣掉了」、「當然不要阿，一天就差40分鐘了，距離長就算了，下大雨更慘」。

支持原PO換房子的網友則說，「我為了縮短單程半小時，多花五千租房給你參考，但真的很爽」、「多花5K省通勤1小時的路過」、「來回1小時值得」、「可以，40分鐘不算什麼」。

但也有人點出「薪水」才是關鍵，「我覺得要看你薪水決定，如果三萬跟三萬五肯定有差，如果是六萬、六萬五就還好」、「看你缺不缺錢吧，不缺錢，當然選近的」、「薪水5萬省五千，跟薪水十萬省五千不同」、「薪水很高就不考慮」。

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