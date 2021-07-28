台灣不能再漏病毒進入！李秉穎曝「嚴重後果」：付出很大代價

▲專家表示，目前台灣社區不可以再有任何病毒入侵，只要有疏漏，就必須付出很大的代價。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

國內疫情雖有趨緩，但Delta變異株仍在世界各國肆虐，邊境不敢大意依舊處在嚴控階段，防堵病毒有任何進到社區的可能。台大感染科權威醫師、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎也說，目前的危險就是，不可以再有病毒進來，只要漏一個進入台灣，若沒有及時控制，就必須付出很大的代價去彌補。

李秉穎今（28）早接受資深媒體人周玉蔻專訪，他指出，台灣用三級警戒防疫，長達2個月的時間好不容易才能控制下來，現在面臨的危險就是，「不可以再有更多病毒進來」，也因為這波本土疫情可得知，漏了一個病毒進入台灣，若沒有及時控制住，「造成的後果是相當嚴重」，尤其是經濟層面的傷害。

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李秉穎認為，其實問題不在變異病毒，因為屏東的經驗也告訴我們，只要適當防疫，還是能控制住。他強調，最重要的是，不管什麼病毒，只要有漏掉變成社區感染，「就要付出非常大的代價去彌補這個漏洞」，而民眾的配合、檢疫制度，也顯得相當重要，同時疫苗施打率提高也能成為一種保障。

▲專家指出，是否為變異病毒不是重點，無論哪種病毒都要嚴防。（圖／記者彭懷玉攝）