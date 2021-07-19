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狂吐槽3點「無線充電很雞肋」　網一面倒揭優勢：是神器

▲▼開車,手機。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

主攻方便性的無線充電器，自推出後褒貶不一。就有網友買來使用後，忍不住吐槽3點，形容它堪比雞肋。雖然認同的人不少，但更多使用者大推其優勢，直呼「根本神器。」

網友在PTT發文提到，第一個尷尬的問題就是，要把無線充電器擺在固定位置或區域上，「有些說追劇時可以立起來充，但那時候也碰不到手機，跟插著線有什麼差別？」

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再者，位置被限制就算了，充電速度也比不上有線充電器。最後一點，原po不禁直呼，「整體來講也不是無線，根本還要有一條線出來阿！最重要的是，無線充電還不能邊充電邊滑PTT。無線充電是不是很雞肋的東西？」

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，一派人跟著吐槽，「行動電源+2m線屌打」、「確實很有發展性，但現階段就是雞肋」、「浪費電的東西，20瓦充電器只能供應15瓦」、「現階段真的不實用」、「溫度還比線充高...傷電池」。

但同時有更多使用者表示，「車上好用，其他場景都很廢」、「真的就車上好用，搭配無線AA或無線car play根本神器，然後還要搭自動挾持的手機架」、「很方便，開會手機一拿就走」、「無線的本意就不是設計來讓你邊充邊用的啊，你的需求如果要邊充邊用，當然覺得難用」、「開車好用，睡覺好用」、「放公司桌上，臨時要走直接拿起不用拔線，你就知道多好用」、「上班用其實蠻好用的，還要拔拔插插會插壞，我的就插壞了」。

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