LIVE／日本捐贈113萬劑AZ疫苗來了！桃園機場最新畫面直擊

生活中心／綜合報導

日本追加提供台灣113萬劑AZ疫苗將於今（8）日下午抵台，這批疫苗將由日本航空JL809航班運送，表定11:45從日本成田機場起飛，14:40抵達桃園機場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這批疫苗估計需經過一週檢驗封緘時間，約在7/15、7/16疫苗就可以進行使用，有助加速開放年齡層往下施打。

▲日航今載日本追贈台灣的113萬劑AZ疫苗來台。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



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指揮中心說明，該批疫苗預定於今日下午運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封縅作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

指揮官陳時中表示，這批疫苗估計需經過一週檢驗封緘時間，約在7/15、7/16疫苗就可以進行使用，開放族群還要看目前64歲到75歲對象的接種情況，再來決定開放到哪種程度，初步規劃是往64歲以下的第九類（高風險慢性病、重大傷病、罕病者）、第十類（50~64歲）開放。

指揮中心強調，值此全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，日本政府再度伸出援手追加這批COVID-19疫苗，將有助於提升我國疫苗涵蓋率，並给予國内疫情防治極大幫助，指揮中心謹向日本政府與人民至上誠摯謝意。

▲ 日方捐贈第二批AZ疫苗113萬劑，經檢驗封緘，估計最快7月15日可以使用。（圖／指揮中心提供）