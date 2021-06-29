【傳愛的旅程】做部落孩子永遠的「東森爸爸」

《愛在原鄉》

文／林璟倩

「感謝東森爸爸長年來的照顧，在家中最艱難的時刻，願意伸出援手。」來自山興部落陪讀班的王勁寶，2018年在「送愛到部落」晚會上現身，情緒一度激動到泣不成聲，只為表達對東森慈善基金會董事長王令麟雪中送炭的滿滿感謝。

2013年王勁寶的父親遭遇車禍成為植物人，家中頓失重心，只靠母親在肉品市場上班賺取微薄的收入。由於請不起看護，於是身為獨子、當時就讀光復商工汽車修護學程的勁寶，為了分擔母親的辛勞，下課後總是立刻趕回家照顧父親，除了定時幫忙翻身、按摩，還要準備晚餐，忙完之後才能找空檔讀書，壓力大到曾令他數度放棄生存意志。後來透過教會及師長的陪伴，勁寶才又鼓起勇氣堅強面對，也多了些喘息的空間。他的孝行與努力感動了許多人，還因此獲頒「全國孝悌楷模」。

▲「東森爸爸」摟著泣不成聲的王勁寶，允諾會全力支持幫助他。

全國孝悌楷模 最感念「東森爸爸」的關愛

王令麟是在探訪山興部落時，意外得知王勁寶的遭遇，對於他小小年紀遭逢家庭變故，還能不畏艱苦一肩擔起照顧重擔，既感動又佩服，當場允諾要幫忙籌募看護費用，讓勁寶的父親得到專業照顧，勁寶也能夠安心念書。儘管後來勁寶為了減輕媽媽的負擔，而選擇放棄升學、提早入伍，仍會不定期寫卡片問候他心中永遠的「東森爸爸」，期許自己有朝一日能成為專業技師，幫「東森爸爸」修車，勁寶也在信中允諾，日後行有餘力，也會站出來幫助社會上需要幫助的人。

會三番兩次來到山興部落，王令麟主要是因著士林靈糧堂教友何家強、侯美英夫婦的分享，從而得知他們在花蓮山興部落服事時，遇上了一些困難。位處花蓮縣鳳林鄉海岸山脈下的山興部落，小小部落裡住的都是阿美族人，何家強和侯美英從協助推廣部落農場種植有機蔬菜，到幫忙孩子課業輔導、照料三餐，已經分身乏術，那一年因為學校人數不足又遭到廢校，部落的孩子們每天得長途跋涉到20公里外的學校就讀，夫妻倆也只得起早趕晚的接送孩子上下學。無私的奉獻讓王令麟深受感動，特別自掏腰包捐贈了一輛愛的專車，還號召同仁共同認養這群孩子。愛孩子的王令麟也數度深入部落，與孩子們一起做早餐、包水餃，大家嘻嘻哈哈打成一片，相處起來「天然熟」的就像一家人般親切，孩子們都喜歡喊王令麟「東森爸爸」，還會不時寫張卡片來問候他們心中的「東森爸爸」。

知道「東森爸爸」一直在背後幫忙鼓勵他，勁寶和媽媽專程到東森致上感謝。

東森堅持做對的事 堅持走公益的路

時隔多年，孩子們都長大了，透過「送愛到部落」活動，他們有機會再次回到「娘家」，和他們的「東森爸爸」重逢歡聚，大家都覺得分外親切而溫馨。望著如今已能獨當一面的勁寶，感動之中，王令麟也有著滿滿的喜悅與驕傲。當年一個偶然的緣分，能及時幫助一個家庭，鼓舞一個孩子成長，這都是要特別感恩的。

▲在山興部落服事的何家強、侯美英(右一、右二)帶著孩子們感謝東森長期深耕部落。

王令麟總也感慨地說，「表面上是我們東森慈善基金會送車子、送早餐、認養部落的孩童，但實際上，我從孩子身上獲得的更多更多。」他也常以《聖經》哥林多後書6章10節來告訴自己，「似乎憂愁，卻是常常快樂的；似乎貧窮，卻是叫許多人富足的；似乎一無所有，卻是樣樣都有的。」這些原住民孩子，物質上或許缺乏，但心靈是富有的，也難怪只要一得空，王令麟總樂於往山裡跑，「每次看到孩子們臉上純真的笑容，我的心裡就湧現一股暖流，更給予我無比的力量，告訴我要堅持下去，堅持做對的事，堅持走公益的路！」看著陽光下開心奔跑的孩子們，王令麟更堅定了自己的信念。

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