獨／高雄西服店慘了！PO染疫父20年前揪心事　衛生局怒查「假訊息」

▲高雄一名六十多歲男子在新北恩主公醫院感染後又回到仁武釀成群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市連續三天本土病例達到17例，其中有15例跟仁武家族群聚案有關，高雄市衛生局公告這15名確診者的足跡史，其中有一間西服店，而這間西服店在臉書發表聲明稿，卻談到確診者的「病情」，個資又疑似跟衛生局掌握的不同，不排除是假訊息，所以現在衛生局要追究責任。

高雄市仁武群聚案當中，有一名指標個案是因為在三峽恩主公醫院就診，在5月24日到5月28日開刀，因為跟院內首起確診者同樓層相鄰病房，導致被感染，就在指標個案回到高雄休養之後，造成家人感染，高雄市衛生局在23日公布足跡，其中有一家西服店。

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▲高雄西服店負責人發聲明稿，現在衛生局要查了。（圖／翻攝西服店臉書）

這家西服店的負責人在臉書PO出一篇聲明稿，裡頭說明了確診者女兒為了幫父親圓夢，才會來到店裡訂製西裝，是因為爸爸，身體已經出現狀況，時間所剩不多，女兒考量到雙親在一起20多年，卻沒有拍過婚紗照，所以想幫爸爸圓夢，才會來訂製西裝，「當日服務這組客人剛好是我們最後一個時段的客人，也有落實法規政策，當時體溫也並無異樣。」

不過衛生局認為聲明稿當中涉及揭露確診者病情，病情應該屬於個資，就連醫護都不能向外透露，更何況是「西服店」，同時聲明稿當中所揭露確診者病情跟衛生局掌握到的情況「有明顯落差」，不排除認定為「假訊息」，所以衛生局現在要查辦這件事，將通知西服店負責人到案說明，釐清「他的消息來源根據」以及「公布病情的原因」之後，再追究相關責任，不排除將依照傳染病防治法開罰。

▲高雄仁武群聚指標個案的足跡史。（圖／高雄市政府提供）

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