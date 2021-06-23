聽到打疫苗要造冊　議員揭台北畜產公司百位非法移工閃逃

▲北市啟動「北農專案2.0」，要求相關快篩陰性人員接種疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對北農群聚感染案，台北市長柯文哲啟動「北農專案2.0」，要求相關快篩陰性人員接種疫苗。不過，台北市議員李柏毅接獲爆料，台北畜產公司23日上午接獲通知率員工至聯合醫院忠孝院區施打疫苗，但院方發現部分人員無相關證件，經請示台北市副市長黃珊珊辦公室後，對方指示下令通報勞動局到場造冊，消息傳出後，導致百位人員快閃逃離院區，讓原先準備的200劑疫苗，最後僅僅施打了81劑。

李柏毅質疑，聯合醫院此舉完全是背棄台北市長柯文哲於5月中旬的「非法移工特赦承諾」，一個月前才承諾來快篩不會通報勞動局，難道打疫苗就變成兩回事嗎？

李柏毅強調，在北農爆發群聚感染後，北市通令4大公司加速疫苗施打絕對是好事情，但當畜產公司帶了10多台遊覽車的員工到忠孝醫院時，由於醫院發現部分員工沒有證件確認其身份，據悉因此請示市府，而經黃珊珊辦公室直接指示，要請勞動局來造冊施打。此舉讓部分人員心生恐懼，瞬間上車逃離醫院。

李柏毅表示，面對疫情，既然柯文哲都已經宣示不會透過疫情抓非法移工，北市府就不應該讓他們陷入恐懼。「要知道在經過這次事情後，這些放棄接種疫苗逃走的人員，因為深怕被勞動局抓到，在短期內恐怕不敢再去施打疫苗，可能成為疫情的黑數漏洞，這絕不是市民樂見的結果」。

▼李柏毅23日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／李柏毅 毅心為您）

其他人也看了這些新聞...

► 北農爆群聚！陳時中突襲雙北果菜批發市場 建議直接進行PCR

► 柯文哲同天赴北農「沒碰到陳時中」 指示打疫苗維持穩定

► 陳時中突襲北農建議全做PCR 柯文哲IG發文：我們不會自亂陣腳