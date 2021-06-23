禾馨遭重罰230萬喊冤　黃珊珊「已經從寬認定」：你們打了十幾個機構

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

特權疫苗風波延燒，台北市政府針對禾馨旗下4家診所違規施打疫苗一事，裁罰230萬元；但禾馨醫療營運長林思宏及執行長蘇怡寧先後在臉書發文喊冤，質疑市府開罰標準。對此，北市副市長黃珊珊回應，「禾馨有4家診所來領，打了十幾個機構，我們已經從寬認定」。

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增104例新冠肺炎確診病例，均例為本土個案；個案分佈以新北市45例最多，其次為台北市22例。另外，新增24例死亡。

指揮中心表示，個案分佈以新北市45例最多，其次為台北市22例，高雄市及新竹縣各9例，桃園市7例，苗栗縣4例，基隆市3例，宜蘭縣2例，彰化縣、南投縣及屏東縣各1例。其中雙北地區以外縣市37例中，28例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

禾馨暗諷「喝酒比喝水的罰金更低」，只罰好心肝200萬，市府開罰標？林思宏也質問，除了醫護人員外，在醫院工作人員都要打疫苗否則會造成系統性危險，這不是柯市長自己說的嗎？

對此，黃珊珊說，還是回到法條，重要的是，依照傳染病防治法，中央規定的接種對象，必須要符合中央開放的標準，疫苗他們取得就必須要施打在合格對象。

至於是不是合格對象，黃珊珊說，禾馨有4家診所來領，打了十幾個機構，「我們已經從寬認定，包括檢驗機構我們都沒有算在內，這些我們處罰的全部都是依法處理」。

▲禾馨醫療集團民權東路院區外觀。（圖／記者湯興漢攝）



▲禾馨醫療營運長林思宏。（圖／記者湯興漢攝）