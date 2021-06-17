桃機10「蜘蛛人」懸掛20公尺高屋頂　出沒7小時原因曝光

▲桃機蜘蛛人高懸20公尺，深度清消無死角。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

自5月下旬新冠肺炎疫情提升至全國三級警戒標準以來，桃園機場持續進行深度清消，近日更在夜間派出10位「蜘蛛人」垂吊在20公尺航廈屋頂下，以繩索懸掛方式將第二航廈出境大廳的大型公共藝術作品，進行徹底的清潔消毒，全方位防疫杜絕病毒傳播。

二航廈出境大廳旅客報到櫃台上方的「複合維度、未來航行」公共藝術裝置，是2011年設置，黑白相間的航空器造型相當醒目，不僅是桃園機場代表意象之一，更是出國旅客自拍打卡熱門地標。

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▲二航廈出境大廳旅客報到櫃台上方，有「複合維度、未來航行」公共藝術裝置。（圖／桃機提供）

不過，該藝術裝置高掛離地面近20公尺高，平時航廈內人潮眾多且旅客報到作業繁忙，不適合搭設鷹架清潔。桃機這次特別利用疫情期間旅客減少之際，執行安全維護工作並徹底清消。

由於裝置藝術上方沒有通道抵達，桃機委託專業廠商以特殊高空懸掛工法執行清消作業。為進行任務，廠商共出動10位高空作業人員，在符合工安的規範下，耗時7小時終於順利完成，施工難度可見一斑。

▲▼裝置藝術上方沒有通道抵達，桃機委託專業廠商以特殊高空懸掛工法執行清消作業。（圖／桃機提供）

桃機維護處長易顯榮指出，桃園機場為國門第一線，出境的旅客不僅是國人，亦有來自全球各地四面八方的國際人士，因此即使在旅客看不見的地方，也得注意清消作業的各個細節。

除了旅客、工作人員頻繁碰觸的電（扶）梯、廁所、櫃台，以及螢幕面板、座椅、排隊導引柱等設施列為清消重點外，連旅客平時觸摸不到的天花板、通風孔及公共藝術作品也沒有忽略，以具體行動貫徹國門全方位深度清消目標。

桃機每小時至少進行一次密集消毒作業，更動員機場內各公民營單位每日下午同步全面性的深度清潔，後續也會視疫情滾動檢討防疫措施。