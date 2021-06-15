高雄97歲爺爺打疫苗...妻遺憾沒能一起打！百歲翁：能接種很安心

記者吳奕靖／高雄報導

高雄87歲以上長者開始施打疫苗，3天共設126個接種站，服務高齡長者「不排隊、不預約、坐著打」，且接種點周邊免費停車、紅黃線開放停車，左營巨蛋體育館是高雄市最大的接種站，15日有對老夫妻一起前來，不過老婆婆差2個月，無法跟老公一起施打，讓她覺得好可惜。

▲高雄市鳳山國中，長輩接受施打疫苗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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左營巨蛋是高雄市最大接種站，超過87歲長輩們陸續在親友的陪同下前來，而就在等待區一個身影，吸引了記者的注意，記者上前詢問是否也是來施打疫苗，不過這位老婆婆說，自己原本是跟老公一起來，但現在只能等待他先打。

▲高雄市鳳山國中，長輩接受施打疫苗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲阮綜合胡學錦醫師詢問百歲人瑞身體情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

老婆婆說，自己年齡是86歲又三個月，「差兩個月所以不能打」，變成了「陪打」，她的老公已經97歲，原本今天約好兩個人要一起打，但現在只能讓老公先打，老婆婆說「很可惜，可以一起打多好哇」！原來這一波施打疫苗的年齡限制是在23年12月31日前出生施打資格之長輩。

另外在高市苓雅區轄內共設有4個疫苗接種站（四維國小、苓雅國中、三信家商及中正高中）。而在四維國小還有一名百歲人瑞前來施打疫苗，身體情況還不錯，但是似乎有點耳背，所以醫師還特別放慢速度來問診，百歲老先生表示，很安心現在就能接種。

苓雅分局分局長梁東山，也率同仁前往轄內4個疫苗接種站，檢視各進出口管制、疫苗接種動線及長者上下車地點，在首日執行87歲以上長者施打疫苗勤務中，因適逢豪大雨，因此各疫苗接種站員警除維護現場秩序外，也主動協助行動不便的長者上下計程車，讓這些高齡的阿公阿嬤直呼「揪感心（台語，指貼心）！」，而各疫苗接種站也在員警持續協助下，逐一由護理人員為長者施打疫苗。

▲▼高雄市苓雅分局員警攙扶老人家施打疫苗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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