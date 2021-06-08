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「不會那麼倒楣啦！」台北女訂好一家5口高鐵　他聽恐怖對話頭發麻

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情嚴峻避免跨縣市移動。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃可昀／綜合報導

端午連假一度爆發返鄉潮，在各界呼籲下眾人紛紛退票，但也有人抱持僥倖心態，堅持要搭大眾運輸工具回家團聚。一名網友今天在南港轉運站聽到路人對話，短短幾句話就讓他背脊發涼，PO文問卦「那一兩萬張的高鐵族群，484（是不是）覺得疫情都是政府的錯，過端午卡實在？」

▲▼認為自己不會這麼剛好被感染。（圖／翻攝自PTT）

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▲路人認為自己不會這麼剛好被感染。（圖／翻攝自PTT）

原PO在PTT表示，他在南港轉運站無意間聽到旁人聊天，其中一人說「我全家五口都訂好高鐵」，對方勸他「疫情嚴重，總統呼籲退票」，該名路人卻回應，「不會那麼倒楣啦！我媽也很久沒看孫子了，都是范雲跟陳時中的問題，我才是受害者好嗎？」接著責備指揮中心防疫對策不夠好，讓百姓不自由都是政府的錯。

原PO在旁邊聽完整個對話，頓時覺得頭皮發麻，想不到三級警戒還是有人堅持返鄉，並自認此舉沒有不妥，甚至覺得疫情爆發是政府的過錯，自己不會這麼剛好被感染。

網友留言撻伐，「昨天趨緩可是老人死亡率創新高」、「『不會那麼倒楣啦」』不就是讓疫情燒不停的原因嗎」、「回家以後長輩挑戰失敗掛了，再來哭說政府沒疫苗害死家人。」也有許多人支持政府升四級警戒，法規強制力會比勸說更有意義，「政府真的不希望的話，為啥不是直接四級」、「改成要回老家工作就沒問題了，病毒會繞過」、「很多公司同事都要端午節送小孩回去給父母顧了，哪來那麼多假？」

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