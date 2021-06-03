朱學恒送完花直播抖內金額曝光！　四叉貓：破頻道最高紀錄

▲朱學恒昨晚直播收到7萬6818元抖內。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



記者崔子柔／綜合報導

名嘴「宅神」朱學恒1日送4盆花藍到中央流行疫情指揮中心，附上「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16字，頗具嘲諷意味，引起一波針對他的謾罵聲浪，不過網紅「四叉貓」（劉宇）注意到，朱學恒事後只掉了0.2%粉絲，而且昨（2）日的直播抖內金額達到7萬6818元，創下該頻道紀錄。

四叉貓昨晚在臉書發文表示，看見有人在討論朱學恒的YouTube頻道抖內金額，所以就將最近2週的數據整理出來，送花事件後朱學恒開了一集2小時的直播，總共收到7萬6818台幣，創下該頻道單集收到最多抖內的紀錄。

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▲四叉貓PO文。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）



四叉貓提到，朱學恒頻道的抖內金額目前累積117萬台幣，其中有三分之一是在最近2週收到的。另外，送花事件後朱學恒的粉專只掉了一千讚，意思是只流失0.2%的粉絲，可見「送花事件對他的受眾並不是扣分的行為」。

不少網友在四叉貓的貼文下酸朱學恒「發大財」，留言表示「賣什麼衣服啦！用四個花籃24小時內換到七萬六千台幣，投報比超高」、「鬧鬧事做做秀就有人給錢，難怪這種事情會持續發生」、「真的是很棒的投資」、「宅神幫忙發出正義之聲痛電民進黨政府還有把覺青打到崩潰在廁所哭，拿一些獎勵應該的」。