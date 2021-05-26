LIVE／「南投向大陸買輝瑞」公文送中央　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（26）下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為。台北市表示衛生局僅存的2瓶疫苗已配發給醫院，現在1瓶不剩；而南投縣向大陸「上海復星醫藥」接洽輝瑞疫苗，今早已將公文送往中央，盼中央放行。針對上述議題，預料記者會上將進一步回應。

疫情防治中，施打疫苗來阻斷傳播受到重視，不過國內目前首兩批AZ疫苗已經所剩不多，新一批COVAX分配41萬劑疫苗預計今天完成檢驗封緘，明日配送，後天開始接種，指揮中心規劃本批疫苗先控管給一線風險人員如醫護、防疫人員。

台北市長柯文哲昨日透露北市衛生局疫苗「只剩2瓶、可打20人」，不過指揮中心回應北市截至24日還有7310劑苗可使用。北市府發言人陳智菡今日上午指出，衛生局僅存的2瓶疫苗已配發給醫院，現在1瓶不剩，至於其他醫療院所，之前就已經有10家醫院把疫苗全打完，希望能夠再跟衛生局來申請，也沒疫苗可施打，「希望中央別玩弄這種文字遊戲跟數字遊戲，企圖混淆視聽。」

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而南投縣長林明溱昨日向中央喊話要求開放授權地方購買疫苗，表示已與代理商「上海復星醫藥」接洽過，準備動用2500萬預備金購買30萬劑德國BNT輝瑞疫苗，免費供縣民施打。林明溱上午再出示公文，表示已行文中央，盼指揮中心能有肯定答覆，以盡速採購。

▲疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）