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每天盯電腦7小時！眼睛快壞掉　教團憂遠距學習劣化視力

▲▼新北市停課不停學實施第二日，部分教師被要求居家遠距教學，不必到校以達分流避免群聚。一名江翠國小老師，在家與學生遠距互動，完成體育課教學。（圖／記者湯興漢攝）

▲遠距學習將一路持續到6月14日，教師團體擔心，學生一天7節課，連長時間可能會影響孩童視力。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

全國高中以下學校的遠距學習將一路持續到6月14日，教師團體表示，學生一天7節課，連體育課都盯著螢幕，長時間可能會影響孩童視力，呼籲教育部，應降低長期使用3C產品對學生的視力之影響，且落實多元教學方式，從寬處理，這樣對學生視力健康、受教品質，方得兼顧。

全國教育產業總工會今天新聞稿表示，近日接獲陳情，有學校不管任何科目，全部都求採用同步線上教學的方式並線上點名，造成學生自起床後即依照學校原始課表，於線上緊盯著螢幕學習到傍晚，越來越多的學生反應眼睛整天看電腦很不舒服，已有許多憂心的家長深怕這波疫情結束後，孩子們的視力會嚴重惡化。

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全教產說明，有些孩子只有手機，螢幕更小，眼睛之健康更為堪慮，部分教師也指出自己連上二節眼睛就已酸澀，孩子們一天七節、連體育課都得看螢幕，正值教師們忙碌於將各項教學課程上線之際，教育部應再加強致力於孩童視力之保健。學生（青少年）長期使用3C產品對視力的影響很大，因為眼睛是探索世界最重要的媒介，視力不良不只造成生活不便，也會使學習能力變差。

針對學校檢核教師線上教學方式，全教產表示，有少數學校就是要跟教育部及教育局的規定不一樣，嚴格要求老師必須將學生的作業截圖，在線上批改作業後，還要把所有資料儲存起來，供作檢核，不只增加老師的壓力，對老師的視力造成極大的傷害，此種官方思維並非站在學生立場思考，而是針對老師「防弊」。

有基層教師表示，線上教學造成每天工作超過15個小時，除了線上教學之外，還要回覆學校賴群組裡面的訊息、個別回覆學生的訊息、批改功課、備課丶研究視訊技巧、練習視訊操作更順暢等，消耗大量家庭時間，連自己的孩子都無法兼顧了。

全教產呼籲教育部，應要求學校在實施線上教學時，降低長期使用3C產品對學生的視力之影響，且落實多元教學方式，從寬處理，這樣對學生視力健康、受教品質，方得兼顧。
 

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