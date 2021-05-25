醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

▲現在許多縣市都設有篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣本土疫情爆增，指揮中心指出，大部分確診者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請在家等候公衛人員通知。胸腔重症醫師蘇一峰分享醫院現況，且自己急診一班處理上百人，「真的讓人虛脫了」。

「我要告訴你兩個壞消息！」蘇一峰24日在臉書說，他對患者表示，「第一個壞消息，你的快篩結果是陽性…第二個壞消息，現在醫院和檢疫所都沒有空房了，回家自己好好觀察與休息…病況有變化快來急診！」他指出，24日有幾名陽性患者都回家了，現在不管篩檢出來是陽性、陰性，結果都是回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友留言，「快篩陽性，又不是PCR陽性，不需要佔醫院空間吧？」對此。蘇一峰回應，「現在PCR陽性也是待在家喔」。

▼蘇一峰發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）



蘇一峰也說，他24日急診一班處理上百人，其中大部分是快篩，還有插管急救的，「真的讓人虛脫了」，北市醫療量能緊迫。

指揮中心表示，大部分確診者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請留在家中別離開，等候公衛人員通知；在家一人一室，與家人使用不同衛浴設備，不要離開房間，避免跟其他同住者接觸，特別是長者及免疫力低下的人；若出現呼吸困難、胸悶、意識不清等症狀，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922。

▼指揮中心公布「若是確診個案，該注意什麼？」（圖／指揮中心提供）

