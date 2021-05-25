　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

▲新冠肺炎疫情加劇，板橋增設機動篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

▲現在許多縣市都設有篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣本土疫情爆增，指揮中心指出，大部分確診者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請在家等候公衛人員通知。胸腔重症醫師蘇一峰分享醫院現況，且自己急診一班處理上百人，「真的讓人虛脫了」。

「我要告訴你兩個壞消息！」蘇一峰24日在臉書說，他對患者表示，「第一個壞消息，你的快篩結果是陽性…第二個壞消息，現在醫院和檢疫所都沒有空房了，回家自己好好觀察與休息…病況有變化快來急診！」他指出，24日有幾名陽性患者都回家了，現在不管篩檢出來是陽性、陰性，結果都是回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友留言，「快篩陽性，又不是PCR陽性，不需要佔醫院空間吧？」對此。蘇一峰回應，「現在PCR陽性也是待在家喔」。

▼蘇一峰發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

醫吐「2個壞消息」：有變化來急診！　快篩陽性患者回家了。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

蘇一峰也說，他24日急診一班處理上百人，其中大部分是快篩，還有插管急救的，「真的讓人虛脫了」，北市醫療量能緊迫。

指揮中心表示，大部分確診者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請留在家中別離開，等候公衛人員通知；在家一人一室，與家人使用不同衛浴設備，不要離開房間，避免跟其他同住者接觸，特別是長者及免疫力低下的人；若出現呼吸困難、胸悶、意識不清等症狀，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922。

▼指揮中心公布「若是確診個案，該注意什麼？」（圖／指揮中心提供）

▲▼COVID-19確診個案應注意事項。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

ET快訊
醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了
預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」
親綠寫手反串操弄認知戰　王定宇回應了
獨／高鐵擬再減班！每小時僅1班車　晚上九點後就沒了
昏迷第35天！柔道童母對醫院下封口令　父悲：不能關心病情嗎？
「看到每天300多確診嚇糊塗了」　醫：大家放心！疫情都在掌握

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這波本土已破3000例！　專家：疫情短期看不到曙光

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大5醫院」急需外送義工

41萬劑AZ疫苗「最快28日開始施打」　接種順序出爐！

「沒店家要送雙和醫院！」護理師嘆很可憐　在地人集氣洗版暖炸

員林秀妃養生館6確診引排隊快篩　網狂譏：好健康...醫院回應了

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「咳嗽、喉嚨癢」帶3歲童逛高雄好市多　LINE群開轟：是何居心？

發病超過10天Ct值30↑可出院！解隔標準放寬加速病床留用

預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」

好市多「酪梨」又檢出重金屬鎘超標！　逾3千公斤退運銷毀

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

老外分享學8年中文的「惱人聲調」 逗趣舉例笑翻網：換粵語她會瘋掉

這波本土已破3000例！　專家：疫情短期看不到曙光

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大5醫院」急需外送義工

41萬劑AZ疫苗「最快28日開始施打」　接種順序出爐！

「沒店家要送雙和醫院！」護理師嘆很可憐　在地人集氣洗版暖炸

員林秀妃養生館6確診引排隊快篩　網狂譏：好健康...醫院回應了

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「咳嗽、喉嚨癢」帶3歲童逛高雄好市多　LINE群開轟：是何居心？

發病超過10天Ct值30↑可出院！解隔標準放寬加速病床留用

預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」

好市多「酪梨」又檢出重金屬鎘超標！　逾3千公斤退運銷毀

王定宇切割林瑋豐「該辦就辦」　網坐等：不辦小狗

這波本土已破3000例！　專家：疫情短期看不到曙光

快訊／國泰世華銀南港分行1員工確診　已採應變機制！

余苑綺7位數代言延期...余祥銓通告取消　閃亮亮：手邊藝人損失百萬

貨車轉彎未減速翻覆！馬路成「玉米粒海」　1車2騎士被淹沒

柯文哲提「停課應會延長」　王鴻薇籲：儘早公佈期末考、畢考辦法

官裕宗／Levamisole能對抗新冠病毒　強化免疫力

疫苗為何打在手臂上？　專家揭「4原因」曝人體奧秘

2大風火輪迎面來！國道左右夾擊　駕駛剉冷汗：好險沒被收

台股漲逾300點！台積電漲幅逾2%　面板雙虎漲幅逾4%

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

知名美術教授搞不倫戀　國外看展幽會已婚女弟子

午後防強對流大雨　下波滯留鋒面更強！可能徘徊5天

「校正回歸」驚藏破口！確診數字背後曝真相

中部這縣市恐破百！　今年最新本土「3691例地圖」

遠距教學這班學生竟都在教室！家長笑到並軌

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

豪雨炸水庫！　單日進帳1210萬噸「僅夠全台用1天」

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

更多熱門

相關新聞

41萬劑AZ疫苗「最快28日施打」

41萬劑AZ疫苗「最快28日施打」

國內新冠肺炎疫情嚴峻，許多國人也紛紛關心疫苗狀況，中央流行疫情指揮中心今（25）日表示，目前最新到貨41萬劑AZ疫苗，最快在27日會配發到各縣市，28日可施打，而目前第一優先順序，將以專責病房的醫護人員優先。

金融圈染疫破27人　金融業向金管會許願3件事！

金融圈染疫破27人　金融業向金管會許願3件事！

食藥署員工確診　化學兵赴北捷昆陽站消毒

食藥署員工確診　化學兵赴北捷昆陽站消毒

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫社區感染蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

瑞豐夜市「二公主」驚遭多次猥褻　闆娘字條求饒

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面